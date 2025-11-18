„Du kannst nur hoffen, dass es wieder besser wird“

Europacup-Premiere im Jänner

Inzwischen fühlt sich das Speed-Talent wieder sehr gut und brennt aufs Renncomeback. Das wird sie Ende November dort geben, wo sie ihr bisher letztes Rennen bestritten hat – in Gröden (It). Begleitet wird sie dabei von VSV-Trainer Günther Gerhard. „Das große Ziel ist, dass ich im Jänner bei den Speed-Heimrennen am Pass Thurn in den Europacup einsteigen kann und dann auch in St. Anton am Arlberg mit dabei bin“, verrät Emma, die vor drei Jahren noch Österreichs beste Abfahrerin des Jahrgangs 2005 war. „Dafür müssen natürlich die Leistungen im Dezember passen.“ Und am Ende der Saison soll es dann mit einem Platz im ÖSV-Kader klappen.