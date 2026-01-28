20-jährige Vorarlbergerin trumpft bei Super-G auf

Mit Nummer zwei gestartet, knallte die Schülerin der Skitourismusschule Bad Hofgastein eine Zeit von 1:04,99 Minuten in den Schnee. Eine Marke, die keine andere Athletin mehr unterbieten sollte. „Ich bin richtig, richtig happy“, strahlte Vandanserin. Am nächsten kam ihr noch die Kitzbühler ÖSV-B-Kader-Läuferin Valentina Rings-Wanner, die am Ende aber auch 0,23 Sekunden hinter der Head-Pilotin vom WSV Tschagguns landete.