Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor ÖSV-Athletinnen

20-jährige Vorarlbergerin trumpft bei Super-G auf

Vorarlberg
28.01.2026 18:55
Die 20-jährige Emma Amann war in Spital am Pyhrn nicht zu stoppen.
Die 20-jährige Emma Amann war in Spital am Pyhrn nicht zu stoppen.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Bärenstarker Auftritt der 20-jährigen Emma Amman! Beim FIS Super-G in Spital am Pyhrn ließ die Läuferin des Vorarlberger Landesverband mehrere ÖSV-Kader-Athletinnen hinter sich und feierten den zweiten Sieg auf FIS-Ebene. Zur Belohnung darf die Head-Pilotin nächste Woche im Südtiroler Sarntal wieder im Europacup starten.

0 Kommentare

Mit Nummer zwei gestartet, knallte die Schülerin der Skitourismusschule Bad Hofgastein eine Zeit von 1:04,99 Minuten in den Schnee. Eine Marke, die keine andere Athletin mehr unterbieten sollte. „Ich bin richtig, richtig happy“, strahlte Vandanserin. Am nächsten kam ihr noch die Kitzbühler ÖSV-B-Kader-Läuferin Valentina Rings-Wanner, die am Ende aber auch 0,23 Sekunden hinter der Head-Pilotin vom WSV Tschagguns landete. 

Emma Amann (M.) triumphierte in Spital am Pyhrn vor Valentina Rings-Wanner (l.) sowie den ...
Emma Amann (M.) triumphierte in Spital am Pyhrn vor Valentina Rings-Wanner (l.) sowie den zeitgleichen Elisa Eder und Sarah Korak.(Bild: zvg)

Rang drei teilten sich die Salzburgerin Elisa Eder und die Steirerin Sarah Korak (+0,57).  Auf den Rängen fünf und sechs klassierten sich mit Sarah Huber (+0,62), sowie Eva Schachner und Yvonne Gadola (beide +0,84) drei weitere Läuferinnen des ÖSV-C-Kaders.

Lesen Sie auch:
Emma Amann kehrt schon bald auf die Rennpiste zurück.
Einjährige Pause endet
„Du kannst nur hoffen, dass es wieder besser wird“
18.11.2025
Ski Alpin
Speed-Talent beendet Debüt-Saison mit bösem Crash
12.04.2022

Zur Belohnung geht es ins Sarntal
Für Amann, die vorigen Winter mit Pfeiferschem Drüsenfieber aussetzen musste der bislang größte Erfolg – mit 41,34 Punkten durfte sie auch über ihre bislang besten FIS-Punkte jubeln. Nach dieser Leistung wurde die Vorarlbergerin, die im Sommer im Gasteiner Tal maturiert, vomn ÖSV auch für die beiden Europacup-Super-Gs in der kommenden Woche im Südtiroler Sarntal nominiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 2°
Symbol bedeckt
Bludenz
2° / 4°
Symbol bedeckt
Dornbirn
3° / 4°
Symbol bedeckt
Feldkirch
2° / 4°
Symbol bedeckt

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
238.184 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
131.639 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
123.606 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Mehr Vorarlberg
Kurioser Fall vor VfGH
142 km/h in 50er-Zone, aber nur 42 km/h zu schnell
In Vorarlberg
Schuss im Spitalparkhaus: Mitarbeiter verschanzt
Vor ÖSV-Athletinnen
20-jährige Vorarlbergerin trumpft bei Super-G auf
Abgelenkt durch Kind
Mutter (23) kracht mit Pkw frontal in Gegenverkehr
Tierseuche grassiert
Sechs Bauernhöfe in Vorarlberg wegen TBC gesperrt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf