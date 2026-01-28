20-jährige Vorarlbergerin trumpft bei Super-G auf

Bärenstarker Auftritt der 20-jährigen Emma Amman! Beim FIS Super-G in Spital am Pyhrn ließ die Läuferin des Vorarlberger Landesverband mehrere ÖSV-Kader-Athletinnen hinter sich und feierten den zweiten Sieg auf FIS-Ebene. Zur Belohnung darf die Head-Pilotin nächste Woche im Südtiroler Sarntal wieder im Europacup starten.
Mit Nummer zwei gestartet, knallte die Schülerin der Skitourismusschule Bad Hofgastein eine Zeit von 1:04,99 Minuten in den Schnee. Eine Marke, die keine andere Athletin mehr unterbieten sollte. „Ich bin richtig, richtig happy“, strahlte Vandanserin. Am nächsten kam ihr noch die Kitzbühler ÖSV-B-Kader-Läuferin Valentina Rings-Wanner, die am Ende aber auch 0,23 Sekunden hinter der Head-Pilotin vom WSV Tschagguns landete.
Rang drei teilten sich die Salzburgerin Elisa Eder und die Steirerin Sarah Korak (+0,57). Auf den Rängen fünf und sechs klassierten sich mit Sarah Huber (+0,62), sowie Eva Schachner und Yvonne Gadola (beide +0,84) drei weitere Läuferinnen des ÖSV-C-Kaders.
Zur Belohnung geht es ins Sarntal
Für Amann, die vorigen Winter mit Pfeiferschem Drüsenfieber aussetzen musste der bislang größte Erfolg – mit 41,34 Punkten durfte sie auch über ihre bislang besten FIS-Punkte jubeln. Nach dieser Leistung wurde die Vorarlbergerin, die im Sommer im Gasteiner Tal maturiert, vomn ÖSV auch für die beiden Europacup-Super-Gs in der kommenden Woche im Südtiroler Sarntal nominiert.
