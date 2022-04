Speed-Talent beendet Debüt-Saison mit bösem Crash

Alles andere als ein Saisonende nach Wunsch gab es für Emma Amann. Die 16-jährige Montafonerin, die in ihrer ersten FIS-Saison mit Topleistungen in den Speeddisziplinen aufzeigte und in der Abfahrt die weltweit zweitbeste Läuferin des Jahrgangs 2005 ist, kam bei einem FIS-Super-G in Sölden böse zu Sturz.