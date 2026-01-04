Notorischer Raser wurde aus dem Verkehr gezogen

Ein 25-jähriger Bleifuß konnte am Samstagabend in Wels aus dem Verkehr gezogen werden. Eine Zivilstreife war auf den Raser aufmerksam geworden und hinter ihm hergefahren. Dabei überschritt er die Geschwindigkeitsbegrenzungen massiv. Der Lenker ist nun den Führerschein los, er musste vom Beifahrer nach Hause gebracht werden.
Ein Autofahrer, der einen rasanten Fahrstil an den Tag legte, fiel Samstagnacht einer Welser Zivilstreife auf. Während der Nachfahrt entlang der B138 fuhr der 25-Jährige aus Weißkirchen an der Traun mit erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen Richtung Süden.
Bei erlaubten 60 km/h im Ortsgebiet wurden 89 km/h, bei erlaubten 70 km/h außerorts 114 km/h und bei erlaubten 100 km/h wurden 159 km/h gemessen.
Beinahe Unfall verursacht
Unmittelbar nach der letzten angeführten Messung kam es noch zu einer Beinahe-Kollision mit einem abbiegenden Fahrzeug, das offensichtlich nicht mit dem stark überhöhten Tempo des vor den Polizisten fahrenden Autos rechnete. Der Lenker konnte eine Kollision nur durch starkes Ablenken verhindern.
Eine Anhaltung des 25-jährigen Rasers gelang schließlich bei Straßenkilometer 6, nahe Steinhaus bei Wels. Der Mann musste sofort seinen Führerschein abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde an seinen Beifahrer übergeben, der die Fahrt dann mit erlaubter Geschwindigkeit fortsetzte.
