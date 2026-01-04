Notorischer Raser wurde aus dem Verkehr gezogen

Ein 25-jähriger Bleifuß konnte am Samstagabend in Wels aus dem Verkehr gezogen werden. Eine Zivilstreife war auf den Raser aufmerksam geworden und hinter ihm hergefahren. Dabei überschritt er die Geschwindigkeitsbegrenzungen massiv. Der Lenker ist nun den Führerschein los, er musste vom Beifahrer nach Hause gebracht werden.