Raser war fast doppelt so schnell wie erlaubt

Da staunten die Beamten nicht schlecht, als bei einer Geschwindigkeitskontrolle in einer 70er-Zone plötzlich ein Armenier mit über 130 km/h an ihnen vorbeirauschte. Der Fahrer wurde kontrolliert, und muss nun mit Anzeigen rechnen. Der Schein wurde ihm natürlich ebenfalls abgenommen.
Eine Streife der Polizei führte am Montag gegen 23:30 Uhr auf der B1 im Gemeindegebiet von Edt bei Lambach Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei staunten die Beamten nicht schlecht, als ein 27-jähriger armenischer Staatsangehöriger aus Stald-Paura in einer 70er-Zone nach Abzug der Messtoleranz mit einer Geschwindigkeit von 134 km/h gemessen werden.
Führerschein abgenommen
Der Mann wurde einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen und der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Außerdem wurde Anzeige an die zuständige Bezirkshauptmannschaft erstattet.
