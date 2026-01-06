Vorteilswelt
Schein abgenommen

Raser war fast doppelt so schnell wie erlaubt

Oberösterreich
06.01.2026 15:00
Der 27-jährigen Raser wurde der Schein abgenommen (Symbolbild)
Der 27-jährigen Raser wurde der Schein abgenommen (Symbolbild)

Da staunten die Beamten nicht schlecht, als bei einer Geschwindigkeitskontrolle in einer 70er-Zone plötzlich ein Armenier mit über 130 km/h an ihnen vorbeirauschte. Der Fahrer wurde kontrolliert, und muss nun mit Anzeigen rechnen. Der Schein wurde ihm natürlich ebenfalls abgenommen.

Eine Streife der Polizei führte am Montag gegen 23:30 Uhr auf der B1 im Gemeindegebiet von Edt bei Lambach Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei staunten die Beamten nicht schlecht, als ein 27-jähriger armenischer Staatsangehöriger aus Stald-Paura in einer 70er-Zone nach Abzug der Messtoleranz mit einer Geschwindigkeit von 134 km/h gemessen werden.

Führerschein abgenommen
Der Mann wurde einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen und der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Außerdem wurde Anzeige an die zuständige Bezirkshauptmannschaft erstattet.

Oberösterreich

