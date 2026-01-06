Raser war fast doppelt so schnell wie erlaubt

Eine Streife der Polizei führte am Montag gegen 23:30 Uhr auf der B1 im Gemeindegebiet von Edt bei Lambach Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei staunten die Beamten nicht schlecht, als ein 27-jähriger armenischer Staatsangehöriger aus Stald-Paura in einer 70er-Zone nach Abzug der Messtoleranz mit einer Geschwindigkeit von 134 km/h gemessen werden.