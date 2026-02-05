Gil Ofarim muss 40.000 Euro Schmerzensgeld zahlen

Auch nach seinem Unfall bei der Dschungelprüfung schweigt sich Gil Ofarim zum Davidstern-Skandal weiter aus und beruft sich dabei auf eine angebliche Verschwiegenheitserklärung. Doch nun meldete sich sein Anwalt Dr. Alexander Stevens – und sprach nicht nur über Details des Prozesses, sondern nennt auch eine Schmerzensgeld-Summe.
Vor vier Jahren behauptete Gil Ofarim in einem Instagram-Video, das vor einem Hotel in Leipzig aufgenommen worden war, dass er von einem Hotelmitarbeiter antisemitisch beleidigt worden sei. Der Mitarbeiter bestritt den Vorwurf, ging juristisch gegen die Aussage des Musikers vor.
Schmerzensgeld an Hotelmanager
Mehr als zwei Jahre später dann die Überraschung: Der Sänger legte vor Gericht ein Geständnis ab, das Verfahren wurde daraufhin ohne Urteil – und somit ohne Vorstrafe – gegen Zahlung von 10.000 Euro eingestellt. Neun Monate später zahlte Ofarim die Summe an die israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig und an den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz.
Außerdem verpflichtete sich der einstige Teenie-Star zu einer Schmerzensgeldzahlung an den Hotelmanager, den er des Antisemitismus beschuldigt hatte.
Es geht um 40.000 Euro!
Nun meldete sich sein Anwalt in einem Instagram-Live-Video zu Wort, wie mehrere deutsche Medien berichteten. Ofarim habe diese Summe noch nicht bezahlt, erklärte der – und verriet: Es geht um 40.000 Euro. Das Schmerzensgeld soll bald von Gil Ofarims Dschungelcamp-Gage bezahlt werden, die nach „Bild“-Informationen mindestens 275.000 Euro beträgt.
„Er hat dem Hotelmitarbeiter ein angemessenes, aber durchaus üppiges Schmerzensgeld in Aussicht gestellt und sich verpflichtet, es zu bezahlen“, erklärte Ofarims Anwalt.
Und weiter: „Es waren 40.000 Euro – und das ist Geld, was er zu diesem Zeitpunkt nicht hatte. Jetzt kann man eins und eins zusammenzählen, warum dieses Dschungelcamp nicht nur Fluch, sondern auch Segen sein kann. Er hätte das Geld ohne die Show niemals aufbringen können.“
Ariel attackiert Gil weiterhin
Am Dienstag sorgte Ofarim zudem mit einem heftigen Sturz während der Dschungelprüfung für einen wahren Schock-Moment. Der Sänger soll Berichten zufolge sogar ohnmächtig gewesen sein, weshalb er vorsorglich in ein Spital gebracht wurde.
Mittlerweile ist Gil aber wieder zurück am Lagerfeuer – und musste sich dort am Mittwoch erneut der Kritik von Dschungel-Konkurrentin Ariel stellen. Die blieb nämlich auch nach dem Unfall skeptisch: „Du bist ein Lügner, und du bleibst auch ein Lügner. Das hat nichts damit zu tun, dass du gestürzt bist. Denn das tut mir leid.“
