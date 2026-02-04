Ariel: „Gil ist für mich einfach ein böser Mensch“

„Es hat ihn einfach zerquetscht“

Doch nicht nur für Simone war der Tod Emilios traumatisierend, sondern auch für seine beiden Brüder, die bei dem Unfall dabei waren. „Die waren im Urlaub alle, in Michas Ferienhaus in Portugal. Ich war daheim! Die Kinder haben gefeiert und da war ein Mädchen aus der Nachbarschaft, und Emilio wollte sie mit dem Quad nach Hause fahren“, schilderte sie, wie es zu dem Unfall kam. „Er ist aus der Garage rückwärts rausgefahren, hat sich verschaltet, also die Gangschaltung war kaputt. Er hat gedacht, er ist im Vorwärtsgang, aber der Rückwärtsgang war noch drin. Das Quad ist rückwärts hoch und dann durch ein Loch im Zaun runtergefallen und das Quad auf ihn drauf und hat ihn erdrückt.“