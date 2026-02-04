Gil nach Unfall-Schock: „Großes Glück gehabt!“

Schockmoment im Dschungel! In der Show vom Dienstag rutschte Gil Ofarim bei seiner Prüfung aus, stürzte auf den Kopf und musste ins Spital. Doch wie steht es nach dem Horror-Unfall um den Star?
Alles nur Show oder doch ernster als gedacht? Im Netz gingen nach dem Sturz von Gil Ofarim in der Dschungelprüfung von Tag 12 die Wogen hoch. Wie die „Bild“ herausfinden konnte, sei der Sänger nach seinem sogar kurz bewusstlos gewesen.
„‘Ne krasse Nummer!“
Noch auf dem Weg in die Notaufnahme die Ansage: „Ich will zurück ins Camp!“ Und tatsächlich: Noch am selben Abend kehrte Gil ans Lagerfeuer zurück.
Hier sehen Sie die Rückkehr von Gil Ofarim ins Dschungelcamp:
„Das war ‘ne krasse Nummer”, berichtete er seinen Dschungelcamp-Kollegen, die sich nach seiner Rückkehr besorgt um ihn versammelten.
„Nichts gebrochen, nichts kaputt“
Im Spital sei er durchgecheckt worden, dann konnte er endlich aufatmen, wie er berichtete: „Es ist nichts gebrochen, es ist nichts kaputt.“ Gleichzeitig räumte er ein: „Ich habe großes Glück gehabt!“
Der einstige Teeniestar ist mit blauen Flecken davongekommen, nimmt aktuell aber Schmerzmittel. Dennoch darf Gil weiter um die Dschungelkrone kämpfen, da seine Teilnahme laut ärztlicher Einschätzung weiter verantwortbar ist, wie RTL berichtete.
Stephen Dürr musste gehen
Für Dschungel-Arzt Dr. Bob gehört ein Sturz wie der von Gil übrigens zum Risiko des Dschungelcamps: „Wir sind immer darauf vorbereitet, dass irgendetwas passiert“, betonte er.
Am Ende stand schließlich fest: Stephen Dürr musste als vierter Promi das Dschungelcamp verlassen. Eine Entscheidung, die abzusehen war, immerhin landete der Schauspieler zuletzt immer wieder auf der „Vielleicht“-Liste.
