Auf Kopf geknallt

Gil nach Unfall-Schock: „Großes Glück gehabt!“

Society International
04.02.2026 08:15
Gil Ofarim stürzte bei der Dschungelprüfung, fiel auf den Kopf und musste ins Spital. Noch am ...
Gil Ofarim stürzte bei der Dschungelprüfung, fiel auf den Kopf und musste ins Spital. Noch am selben Abend kehrte er aber ins Dschungelcamp zurück.
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schockmoment im Dschungel! In der Show vom Dienstag rutschte Gil Ofarim bei seiner Prüfung aus, stürzte auf den Kopf und musste ins Spital. Doch wie steht es nach dem Horror-Unfall um den Star?

0 Kommentare

Alles nur Show oder doch ernster als gedacht? Im Netz gingen nach dem Sturz von Gil Ofarim in der Dschungelprüfung von Tag 12 die Wogen hoch. Wie die „Bild“ herausfinden konnte, sei der Sänger nach seinem sogar kurz bewusstlos gewesen.

„‘Ne krasse Nummer!“
Noch auf dem Weg in die Notaufnahme die Ansage: „Ich will zurück ins Camp!“ Und tatsächlich: Noch am selben Abend kehrte Gil ans Lagerfeuer zurück.

Hier sehen Sie die Rückkehr von Gil Ofarim ins Dschungelcamp:

„Das war ‘ne krasse Nummer”, berichtete er seinen Dschungelcamp-Kollegen, die sich nach seiner Rückkehr besorgt um ihn versammelten.

„Nichts gebrochen, nichts kaputt“
Im Spital sei er durchgecheckt worden, dann konnte er endlich aufatmen, wie er berichtete: „Es ist nichts gebrochen, es ist nichts kaputt.“ Gleichzeitig räumte er ein: „Ich habe großes Glück gehabt!“

Beim Überqueren des glitschigen Stegs kam es zum Unfall von Gil Ofarim.
Beim Überqueren des glitschigen Stegs kam es zum Unfall von Gil Ofarim.

Der einstige Teeniestar ist mit blauen Flecken davongekommen, nimmt aktuell aber Schmerzmittel. Dennoch darf Gil weiter um die Dschungelkrone kämpfen, da seine Teilnahme laut ärztlicher Einschätzung weiter verantwortbar ist, wie RTL berichtete.

Stephen Dürr musste gehen
Für Dschungel-Arzt Dr. Bob gehört ein Sturz wie der von Gil übrigens zum Risiko des Dschungelcamps: „Wir sind immer darauf vorbereitet, dass irgendetwas passiert“, betonte er.

Lesen Sie auch:
Bei der Dschungelprüfung (gemeinsam mit Eva) sorgte Gil für Aufregung. 
Tag 12 im Dschungel
Schockmoment! Gil nach Unfall im Krankenhaus
03.02.2026

Am Ende stand schließlich fest: Stephen Dürr musste als vierter Promi das Dschungelcamp verlassen. Eine Entscheidung, die abzusehen war, immerhin landete der Schauspieler zuletzt immer wieder auf der „Vielleicht“-Liste. 

