„Artistic Research“

Gustav Mahler Privatuni: Doktorat für die Musiker

Kärnten
04.02.2026 22:00
Das sechssemestrige Doktoratsstudium im Bereich „Artistic Research“ ist ab Herbst an der GMPU in ...
Das sechssemestrige Doktoratsstudium im Bereich „Artistic Research" ist ab Herbst an der GMPU in Klagenfurt möglich.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Gerlinde Schager
Von Gerlinde Schager

Nächstes Erfolgskapitel an der Gustav Mahler Privatuniversität: Knapp sechs Jahre nach Gründung der Musikuni läuft ab Herbst das Doktoratsstudium „Artistic Research“ an. 

0 Kommentare

„Die Hoffnung ist ins Gelingen verliebt“, so Universitätsratsvorsitzender und Landeshauptmann Peter Kaiser bei der Präsentation des Doktoratsstudiums an der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU). An der Musikuni, die erst vor sechs Jahren gegründet worden ist, wird ein weiterer Meilenstein gefeiert.

Ab dem Wintersemester 2026/27 wird die Möglichkeit geboten, das sechssemestrige Doktoratsstudium im Bereich „Artistic Research“ zu absolvieren. „Diesen Schritt in einem so kurzen Zeitraum zu schaffen, ist fast wie ein rekordverdächtiges Kunststück“, sagt Kaiser.

Damit hat Kärnten neben der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt eine zweite Volluniversität. „Dahin zu kommen, war eine Mammutaufgabe. Damit sind wir aber auf Dauer abgesichert“, erklärt Rektor Roland Streiner. Die Frist, den Studienzweig einzureichen, war eigentlich bis 2031 gesetzt.

Vizerektorin Podesser, Landeschef Kaiser, Rektor Streiner
Vizerektorin Podesser, Landeschef Kaiser, Rektor Streiner(Bild: Wolfgang Handler)

Studierende aus 30 Nationen
Für das neue Studium wurden bereits die notwendigen Voraussetzungen geschaffen. Der Bereich Forschung wurde kontinuierlich aufgebaut. 20 Wissenschaftler forschen aktuell in teils 15 internationalen Projekten. Derzeit gibt es an der Musikuni über 400 Studienplätze mit Studierenden aus 30 Nationen.

„Die Forschung wirkt in die gesamte Musikuni. Vom Bachelor- über das Masterstudium bis hin zur wissenschaftlichen Forschung beim Doktoratsstudium“, sagt Vizerektorin Annemarie Podesser.

Die Schwerpunkte beim Doktorat sind musikalische Aufführungskunst, Komposition, Klang und Intermedia – was Video, Musik und Performance beinhaltet. Im Zentrum der künstlerischen Forschung steht das Tun selbst, das Komponieren, Proben, Interpretieren, Gestalten, Aufführen – so wird es still erforscht und gleichzeitig zum Ort der Erkenntnis!

