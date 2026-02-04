Marius-Opfer: „Noch nie so einen Blackout erlebt“

Im Vergewaltigungs-Prozess gegen Marius Borg Hoiby hat der zweite Verhandlungstag am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur NTB mit Aussagen eines mutmaßlichen Opfers begonnen. Später soll auch der 29-Jährige selbst eine Aussage machen.
Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin soll die Frau während einer Party in der Residenz von Norwegens Kronprinzenpaar – Schloss Skaugum – sexuell berührt haben, während sie schlief. Der 29-Jährige ist deshalb nach norwegischem Recht wegen Vergewaltigung angeklagt – in diesem und drei weiteren Fällen.
Zum Auftakt am Dienstag hatte Marius Borg Hoiby nur kurz zu den Vorwürfen gegen ihn Stellung genommen: Er bestritt Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauch mehrerer Frauen. Andere Straftaten – wie Fälle von häuslicher Gewalt, Sachbeschädigung und Drogenmissbrauch sowie Verkehrsvergehen – gab der 29-Jährige teilweise zu.
„Es war ein echter Verrat und ein Schock“
Außerdem soll er die Frau dabei gefilmt haben. Sie hatte laut NTB bereits am Dienstag ausgesagt, stellte sich am Mittwoch aber weiteren Fragen vor Gericht. Wie die Frau erklärte, hätten Hoiby und sie zunächst auf einer Toilette sehr kurz Sex gehabt. Danach könne sie sich an nichts mehr erinnern.
Sie habe noch nie einen Blackout wie in jener Nacht erlebt, erklärte die Frau laut „VG“. „Vielleicht habe ich etwas eingenommen, was ich selbst nicht eingenommen habe“, sagte sie. „Glauben Sie, dass Ihnen Drogen verabreicht wurden?“, fragte der Staatsanwalt. „Ja, hundertprozentig“, erklärte die Frau.
Sie habe nichts davon gewusst, dass es zu Übergriffen von Marius gekommen sein könnte, beteuerte die Frau. „Ich habe es zuerst nicht geglaubt“, erklärte sie laut „Aftenposten“: „Ich konnte nicht glauben, dass Marius mir so etwas angetan hatte. Es war ein echter Verrat und ein Schock.“
„Es ist sein Wunsch, sich zu erklären“
Am Nachmittag soll der Angeklagte zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Der norwegischen Zeitung „Verdens Gang“ sagte Hoibys Verteidigerin, Ellen Holager Andenæs, in der Früh: „Es ist sein Wunsch, sich zu erklären.“
Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin ist in 38 Punkten angeklagt, darunter wegen vier Vergewaltigungen nach norwegischem Recht – eine davon mit Geschlechtsverkehr. Außerdem soll er die Frauen gefilmt haben.
Marius bestritt Vergewaltigungsvorwürfe
Der Norweger hatte die schwersten Vorwürfe zum Auftakt des Prozesses bestritten. Einige andere Taten – darunter Fälle von häuslicher Gewalt, Sachbeschädigung, Drogenmissbrauch und Verkehrsdelikte – hatte er teilweise eingeräumt.
Laut seiner Verteidigerin hatte er nach eigener Einschätzung mit allen Frauen einvernehmlichen Sex. Bei einer Verurteilung drohen Marius bis zu 16 Jahre Haft.
Vier Wochen in U-Haft
Kurz vor dem Prozess hatte die Polizei Hoiby am Sonntag erneut aufgegriffen: Er soll mit einem Messer gedroht und gegen ein Kontaktverbot verstoßen haben. Der Sohn von Mette-Marit muss deshalb für vier Wochen in Untersuchungshaft. „Das ist für den Fall natürlich in keiner Weise glücklich“, sagte Verteidigerin Andenæs.
Laut norwegischen Medien wurde der 29-Jährige nach dem Vorfall am Wochenende im Krankenhaus behandelt. Dort soll ihn demnach auch die Familie des Kronprinzen besucht haben.
Königsfamilie nicht im Gerichtssaal
Im Gerichtssaal hat der 29-Jährige seine berühmte Familie unterdessen nicht an seiner Seite. Unter dem Druck mehrerer Eklats verschob Mette-Marit nun jedoch eine geplante private Reise ins Ausland. Das bestätigte eine Sprecherin des Königshauses der Deutschen Presse-Agentur – begründete die Entscheidung auf Anfrage aber nicht. Kronprinz Haakon hatte im Vorfeld erklärt, er habe Termine.
Für die Royals ist der Prozess nicht der einzige Skandal, der das Königshaus in diesen Tagen schwer belastet. Denn der Name der Kronprinzessin taucht Hunderte Male in den gerade veröffentlichten Dokumenten zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf. E-Mails zwischen Mette-Marit und Epstein sollen von einem engen Kontakt der beiden über Jahre zeugen. Der Fall hat das Vertrauen vieler Norweger in die künftige Königin erschüttert.
