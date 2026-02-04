Vorteilswelt
Nach Prozessbeginn

Norwegens Mette-Marit verschiebt private Reise

Royals
04.02.2026 11:55
Kronprinzessin Mette-Marit verschiebt nach den royalen Skandalen nun eine geplante private ...
Kronprinzessin Mette-Marit verschiebt nach den royalen Skandalen nun eine geplante private Reise.(Bild: AFP/STIAN LYSBERG SOLUM)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Gleich mehrere Skandale belasten derzeit die norwegische Königsfamilie: Am Dienstag startete der Prozess gegen Marius Borg Hoiby in Norwegen, gleichzeitig steht Kronprinzessin Mette-Marit wegen ihrer Verbindung zu Jeffrey Epstein in der Kritik. Wie der Palast nun bestätigte, sagte die 52-Jährige nun eine private Reise vorläufig ab.

Schon vor Prozessbeginn gab das Kronprinzenpaar bekannt, dass sie nicht im Gerichtssaal anwesend sein werden. Während Kronprinz Haakon im Vorfeld erklärt hatte, er habe Termine, hatte Mette-Marit verraten, sie habe eine private Reise geplant.

Grund für Absage unbekannt
Am Mittwoch dann die Überraschung: Wie eine Sprecherin des Königshauses der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, verschob die Kronprinzessin die Reise ins Ausland. Ein Grund für diese Entscheidung wurde nicht genannt.

Marius Borg Hoiby mit Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit, die aktuell eine private ...
Marius Borg Hoiby mit Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit, die aktuell eine private Reise absagt.(Bild: Utrecht, Robin / Action Press)

Tatsache ist aber, dass gleich mehrere Skandale das norwegische Königshaus erschüttern. Nach dem Prozessbeginn gegen Marius Borg Hoiby, der älteste Sohn der Kronprinzessin, am Dienstag wird am Mittwoch eine Aussage des 29-Jährigen vor Gericht erwartet.

Skandale erschüttern Königshaus
Kurz vor dem Prozess hatte die Polizei Hoiby am Sonntag erneut aufgegriffen: Er soll mit einem Messer gedroht und gegen ein Kontaktverbot verstoßen haben. Der Sohn von Mette-Marit muss deshalb für vier Wochen in Untersuchungshaft.

Gleichzeitig taucht der Name der Kronprinzessin auch Hunderte Male in den Akten zu Jeffrey Epstein auf. Sie soll über Jahre privaten Mail-Kontakt mit dem Sexualstraftäter gehabt haben.

Marius‘ Halbgeschwister entfliehen Rummel
Während die Kronprinzessin also weiterhin in Norwegen bleiben wird, sind ihre Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus hingegen auf dem Weg ins Ausland – wohl auch, um zum Teil dem Rummel in der Heimat zu entfliehen.

Lesen Sie auch:
Am zweiten Prozesstag sagte eines von Marius‘ mutmaßlichen Opfern aus. Am Nachmittag soll der ...
Zweiter Prozesstag
Marius-Opfer: „Noch nie so einen Blackout erlebt“
04.02.2026
Prozess in Oslo
Marius mit Rosenkranz und Kaugummi vor Gericht
03.02.2026

Die 22-Jährige reist dieser Tage zurück nach Sydney, um ihr Studium wieder aufzunehmen. Ihr Bruder reist nach Italien, um seiner Leidenschaft für Film und Fotografie nachzugehen.

