Norwegens Mette-Marit verschiebt private Reise

Gleich mehrere Skandale belasten derzeit die norwegische Königsfamilie: Am Dienstag startete der Prozess gegen Marius Borg Hoiby in Norwegen, gleichzeitig steht Kronprinzessin Mette-Marit wegen ihrer Verbindung zu Jeffrey Epstein in der Kritik. Wie der Palast nun bestätigte, sagte die 52-Jährige nun eine private Reise vorläufig ab.
Schon vor Prozessbeginn gab das Kronprinzenpaar bekannt, dass sie nicht im Gerichtssaal anwesend sein werden. Während Kronprinz Haakon im Vorfeld erklärt hatte, er habe Termine, hatte Mette-Marit verraten, sie habe eine private Reise geplant.
Grund für Absage unbekannt
Am Mittwoch dann die Überraschung: Wie eine Sprecherin des Königshauses der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, verschob die Kronprinzessin die Reise ins Ausland. Ein Grund für diese Entscheidung wurde nicht genannt.
Tatsache ist aber, dass gleich mehrere Skandale das norwegische Königshaus erschüttern. Nach dem Prozessbeginn gegen Marius Borg Hoiby, der älteste Sohn der Kronprinzessin, am Dienstag wird am Mittwoch eine Aussage des 29-Jährigen vor Gericht erwartet.
Skandale erschüttern Königshaus
Kurz vor dem Prozess hatte die Polizei Hoiby am Sonntag erneut aufgegriffen: Er soll mit einem Messer gedroht und gegen ein Kontaktverbot verstoßen haben. Der Sohn von Mette-Marit muss deshalb für vier Wochen in Untersuchungshaft.
Gleichzeitig taucht der Name der Kronprinzessin auch Hunderte Male in den Akten zu Jeffrey Epstein auf. Sie soll über Jahre privaten Mail-Kontakt mit dem Sexualstraftäter gehabt haben.
Marius‘ Halbgeschwister entfliehen Rummel
Während die Kronprinzessin also weiterhin in Norwegen bleiben wird, sind ihre Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus hingegen auf dem Weg ins Ausland – wohl auch, um zum Teil dem Rummel in der Heimat zu entfliehen.
Die 22-Jährige reist dieser Tage zurück nach Sydney, um ihr Studium wieder aufzunehmen. Ihr Bruder reist nach Italien, um seiner Leidenschaft für Film und Fotografie nachzugehen.
