Norwegens Mette-Marit verschiebt private Reise

Tatsache ist aber, dass gleich mehrere Skandale das norwegische Königshaus erschüttern. Nach dem Prozessbeginn gegen Marius Borg Hoiby, der älteste Sohn der Kronprinzessin, am Dienstag wird am Mittwoch eine Aussage des 29-Jährigen vor Gericht erwartet.

Skandale erschüttern Königshaus

Kurz vor dem Prozess hatte die Polizei Hoiby am Sonntag erneut aufgegriffen: Er soll mit einem Messer gedroht und gegen ein Kontaktverbot verstoßen haben. Der Sohn von Mette-Marit muss deshalb für vier Wochen in Untersuchungshaft.