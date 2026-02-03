Kärntner Firmen: Nachhaltig und immer weiblicher

Das gehört für Gründer geändert

„Damit sind sie ein zentraler Motor für Beschäftigung, Wertschöpfung und Standortstabilität in Kärnten. Neugründungen schaffen damit nicht nur Selbstständigkeit, sondern Perspektiven für ganze Regionen“, sagt Nika Basic, Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft. Dennoch fordert sie Reformschritte. „Gründer sagen deutlich, was sie bremst – der Zugang zu Kontakten, komplizierte rechtliche Anforderungen und Amtswege, hohe und schwer planbare Sozialversicherung.“ Einen kompakten Überblick über alle relevanten Themen bietet der Tag der Gründung, der am 26. März in der Wirtschaftskammer Kärnten stattfindet. Dort können angehende Unternehmer persönliche Beratungsgespräche führen, sich mit Experten austauschen und praxisnahe Informationen erhalten.