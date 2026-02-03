Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2348 neue Unternehmen

Kärntner Firmen: Nachhaltig und immer weiblicher

Kärnten
03.02.2026 08:00
Frauen führen in Villach ein Möbelhaus: Christine Singer bietet mit Tochter Julia und Schwester ...
Frauen führen in Villach ein Möbelhaus: Christine Singer bietet mit Tochter Julia und Schwester Bettina Hauser den großen Möbel-Konzernen die Stirn.(Bild: Simone Attisani)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Trotz wirtschaftlich herausfordernder Zeiten bleibt der Gründergeist in Kärnten ungebrochen. Im Jahr 2025 wurden 2348 neue Betriebe gegründet, ein Anstieg um 104 gegenüber dem Jahr davor. 48,2 Prozent der Firmen wurden von Frauen gegründet.

0 Kommentare

In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten entscheiden sich immer mehr Menschen in Kärnten für die Selbstständigkeit. Im Jahr 2025 wurden 2348 neue Betriebe gegründet, ein Anstieg um 104 gegenüber dem Jahr davor. Die meisten Unternehmensgründungen entfielen auf Klagenfurt-Stadt (520) vor Spittal (287) und Klagenfurt-Land (272). Auch in Hermagor wird intensiv gegründet.

Zitat Icon

48 Prozent der Gründer sind Frauen. Und 82 Prozent der neuen Betriebe sind auch nach drei Jahren noch aktiv.

Lucija Wakounig, Leiterin Gründerservice

Bild: WIrtschaftskammer

Gewerbe und Handwerk sind die Nummer eins
Gewerbe und Handwerk liegen bei den Sparten mit 38,2 Prozent an erster Stelle, gefolgt vom Handel mit 25,6 Prozent sowie Information und Consulting mit 21,4 Prozent. Zu den stärksten Gründungsbranchen zählen Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT, Werbung und Marktkommunikation, Versand- und Internethandel sowie persönliche Dienstleistungen.

Zitat Icon

Neue Betriebe sind sie ein zentraler Motor für Beschäftigung. Weniger Behördengänge sind für die Gründer aber erforderlich.

Nika Basic, Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft

Bild: WKK, Christian Gössler

„Die Firmen erweisen sich als nachhaltig“, meint Lucija Wakounig, die Leiterin des Gründerservice bei der Kammer. „82 Prozent der Unternehmen sind auch nach drei Jahren noch aktiv. Mehr als im österreichweiten Schnitt (79 Prozent). Das Durchschnittsalter der Gründer ist mit 36,9 Jahren niedrig. Besonders stark ist die Dynamik bei jungen Gründern. Die größten Zuwächse verzeichnen die unter 20-Jährigen sowie Altersgruppen zwischen  20 und 30.

Auffallend hoch ist der Frauenanteil der Firmengründer, der mit 48,2 Prozent über dem österreichweiten Durchschnitt von 45,7 Prozent liegt.“ In Villach führen Frauen auch ein Möbelhaus. Christine Singer bietet gemeinsam mit Tochter Julia und Schwester Bettina Hauser den großen Möbel-Konzernen die Stirn. 15 Personen arbeiten im Betrieb. Die neuen Betriebe 2023 lösten in Kärnten eine Wertschöpfung von 257 Millionen Euro aus und sichern 3500 Arbeitsplätze.

Das gehört für Gründer geändert
„Damit sind sie ein zentraler Motor für Beschäftigung, Wertschöpfung und Standortstabilität in Kärnten. Neugründungen schaffen damit nicht nur Selbstständigkeit, sondern Perspektiven für ganze Regionen“, sagt Nika Basic, Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft. Dennoch fordert sie Reformschritte. „Gründer sagen deutlich, was sie bremst – der Zugang zu Kontakten, komplizierte rechtliche Anforderungen und Amtswege, hohe und schwer planbare Sozialversicherung.“ Einen kompakten Überblick über alle relevanten Themen bietet der Tag der Gründung, der am 26. März in der Wirtschaftskammer Kärnten stattfindet. Dort können angehende Unternehmer persönliche Beratungsgespräche führen, sich mit Experten austauschen und praxisnahe Informationen erhalten.

Drei Kontinente als Spielfeld
Die Wietersdorfer Gruppe baut ihre strategischen Kompetenzen weiter aus. Der Villacher Lukas Himler-Bürger kriegt dabei eine wesentliche Rolle. Der 33-Jährige ist künftig dafür zuständig, wie sich der Konzern in Lateinamerika, Australien und Afrika vergrößern könnte. Die Wietersdorfer Gruppe ist dort im Rohrbereich federführend. Der letzte Zukauf einer Firma passierte auch im Dezember 2024 in Australien.

Wietersdorfer-CEO Michael Junghans und Hannes Gailer rüsten auf.
Wietersdorfer-CEO Michael Junghans und Hannes Gailer rüsten auf.(Bild: Christian Tragner)

„Unsere internationale Ausrichtung und die zunehmende Dynamik unserer Märkte erfordern eine klar strukturierte und konsequent umgesetzte Gruppenstrategie“, betont Michael Junghans, CEO der Wietersdorfer Gruppe, die 2024 1,1 Milliarden Euro Umsatz machte. „Lukas Himler-Bürger bringt seine internationale Beratungserfahrung sowie ein fundiertes Verständnis industrieller Wertschöpfung ein.“ Vor seinem Eintritt in die Wietersdorfer Gruppe war Himler-Bürgerbei McKinsey & Company tätig, wo er Unternehmen bei strategischen Fragestellungen, Transformations- und Wachstumsprogrammen begleitete.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
145.843 mal gelesen
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
112.670 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
112.036 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Kärnten
Sechs KAC-Cracks dabei
Debüt im Nationalteam statt letzter Schulwoche
2348 neue Unternehmen
Kärntner Firmen: Nachhaltig und immer weiblicher
Krone Plus Logo
Traf auch auf Rooney
Donau-Neuzugang kickte einst gegen Lionel Messi
Krone Plus Logo
Cold Case in Kärnten
Ungelöste Todesfälle: Die Mörder sind unter uns
Austriacus-Award
Diese Kärntner Agenturen machen die beste Werbung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf