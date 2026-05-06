132 Tote: Flugzeugabsturz war wohl kein Unfall

Experten mahnen zur Vorsicht

Andere Experten warnen jedoch vor voreiligen Schlüssen. Der Luftfahrtexperte Tony Stanton von der australischen Beratung Strategic Air betonte, dass das veröffentlichte Material für sich genommen weder Motiv noch Absicht oder Verantwortliche belege. Allerdings sei die Abfolge der Ereignisse nur schwer mit einem gewöhnlichen mechanischen Ausfall beider Triebwerke zu erklären und passe eher zu einer durch Menschen ausgelösten Unterbrechung der Treibstoffzufuhr.