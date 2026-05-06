Warnung! Explosive Kriegsrelikte in Wandergebiet

Im Naturerholungsgebiet rund um die Winterleitenseen kam es kürzlich zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein junger Bursche fand im Gewässer einen orange glitzernden „Stein“. Er brachte ihn ans Ufer und wollte ihn gerade in den Rucksack packen, da bemerkte er einen schwefelartigen Geruch. In diesem Moment entzündete sich das Fundstück – der Bursche schmiss es in letzter Sekunde auf den Boden, zog sich aber eine Brandwunde am Finger zu.