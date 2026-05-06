„Unsere Welt brennt, und wir kürzen bei Feuerwehr“

„Egoismus ist keine nachhaltige Strategie, das hat die Geschichte immer wieder gezeigt“, ist Mirjana Spoljaric Egger überzeugt. Dennoch stehe es nicht gut um die humanitäre Hilfe in unserer Welt. Nicht nur, dass die staatliche Finanzierung in vielen Ländern abnimmt, auch die politische Unterstützung gehe immer mehr verloren. Und weil zudem das Völkerrecht immer mehr an Bedeutung verliert, nehmt die Zahl der Opfer stetig zu.