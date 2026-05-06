Glasner: „Darauf scheißen ja nur die Tauben“

Glasner zitiert Polster

Für Crystal Palace wäre es das erste Europacup-Endspiel, auf internationaler Bühne kam man noch nie so weit. National gewannen die Londoner mit Glasner in der vergangenen Saison erstmals den FA-Cup, zu Beginn der laufenden Saison holten sie gegen Meister Liverpool auch den Community Shield. Gegen Donezk blickt Glasner nach dem dominanten Auftritt positiv auf das Rückspiel. „Vor ein paar Jahren war ein Europacup-Finale weit weg für Crystal Palace. Jetzt ist es zum Greifen nahe“, sagte der Oberösterreicher vor dem Heimspiel. Man wisse, dass man Geschichte schreiben könne. „Wir können den Fans Momente schenken, die für immer bleiben.“