Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

An Demenz erkrankt

CNN-Gründer Ted Turner mit 87 Jahren verstorben

Medien
06.05.2026 16:28
CNN-Gründer Ted Turner ist verstorben.
CNN-Gründer Ted Turner ist verstorben.(Bild: AFP/SAUL LOEB)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Ted Turner, US-Medienmogul und Gründer des Nachrichtensenders CNN, ist am Mittwoch im Alter von 87 Jahren verstorben. Er litt viele Jahre an Lewy-Body-Demenz, einer fortschreitenden Hirnerkrankung. 

0 Kommentare

Turners Aufstieg begann bereits in den 1970er Jahren mit dem Siegeszug des Kabelfernsehens und seinem Sender TBS. 1980 gründete er das Cable News Network, dessen Kürzel CNN zum Inbegriff des Nachrichtenfernsehens wurde und inzwischen auf der ganzen Welt bekannt ist. 

„Wir werden erst abschalten, wenn die Welt untergeht“
Turner hatte CNN bewusst als reinen Nachrichtensender installiert, der den ganzen Tag lang Informationen lieferte. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Fernsehnachrichten in den USA nur als 30-minütige Sendungen vor dem Hauptabendprogramm ausgestrahlt worden. 

1980 gründete Ted Turner CNN.
1980 gründete Ted Turner CNN.(Bild: AP/Nancy Mangiafico)
(Bild: EPA/NINA PROMMER)
(Bild: AFP/DOUG PENSINGER)
(Bild: AFP/DON EMMERT)
(Bild: AFP/DOUG KANTER)
(Bild: AFP/DON EMMERT)

CNN startete damals bereits mit 10 Büros und über 200 Mitarbeitern, am 1. Juni 1980 um 18 Uhr Ortszeit begann der Sendebetrieb mit einer Ansprache von Turner selbst, die er mit den legendären Worten „Wir werden erst abschalten, wenn die Welt untergeht“ schloss. Danach folgte ein Beitrag vom Attentat auf den Bürgerrechtler Vernon Jordan. 

„Pionier des Kabelfernsehens“
Inzwischen betreibt CNN weltweit Nachrichtenbüros und diverse Ableger. In einer Mitteilung würdigte der Sender Turner als „Pionier des Kabelfernsehens“, der mit Nachrichten rund um die Uhr „die Fernsehberichterstattung revolutioniert“ habe.

„Ted ist der Riese, auf dessen Schultern wir stehen“, erklärte CNN-Chef Mark Thompson. Zu Turners Fernsehimperium gehörten daneben unter anderem die Sport- und Unterhaltungssender TBS und TNT, der Kinofilmsender Turner Classic Movies (TCM) und der Zeichentricksender Cartoon Network. Vor acht Jahren machte der Unternehmer seine Demenz-Erkrankung öffentlich.

Turner war außerdem im Wrestlinggeschäft, war Besitzer der Liga World Championship Wrestling (WCW), die TV-Shows machten Wrestling weltweit populär. WCW liefen auf seinem Sender Turner Network Television (TNT). Außerdem besaß er zwischenzeitlich das Hollywood-Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) und dessen Tochterfirma United Artists (UA). 

Lesen Sie auch:
Donald Trump im Machtspiel um CNN: Sollte Paramount den Deal durchziehen können, fürchten ...
Schicksal wie CBS News
Jetzt greift Trump-Lager auch nach TV-Sender CNN
28.02.2026
Netflix vs. Paramount
Bieterkampf um Warner: Trump fordert CNN-Verkauf
11.12.2025

Regattasegler und Bisonzüchter
Privat war Ted Turner begeisterter Regattasegler, züchtete Bisons und spielte eine wichtige Rolle bei der Wiederansiedlung der Tiere im amerikanischen Westen. Dazu besaß er das Baseball-Team Atlanta Braves sowie die Basketballmannschaft Atlanta Hawks. Der Medienmogul war dreimal verheiratet, unter anderem mit Jane Fonda (1991 bis 2001). Alle drei Ehen wurden geschieden, Turner hinterlässt fünf Kinder. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Medien
06.05.2026 16:28
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
USA
CNN
Demenz
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
166.137 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
124.746 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
120.267 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
755 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
714 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Innenpolitik
„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl
711 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei seiner 1.-Mai-Kundgebung in Linz seinem Ruf als ...
Mehr Medien
An Demenz erkrankt
CNN-Gründer Ted Turner mit 87 Jahren verstorben
Krone Plus Logo
Kehrt Zeiler zurück?
Roter Geheimplan für den neuen ORF-Generaldirektor
Nach erstem Rücktritt
2 ORF-Stiftungsräte bringen Schäfchen ins Trockene
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
Ein Klick, und schon ist man vermeintlich Held
Kommen jetzt Anzeigen?
ORF-Geheimberichte bergen viel Sprengstoff
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf