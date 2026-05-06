CNN-Gründer Ted Turner mit 87 Jahren verstorben

Ted Turner, US-Medienmogul und Gründer des Nachrichtensenders CNN, ist am Mittwoch im Alter von 87 Jahren verstorben. Er litt viele Jahre an Lewy-Body-Demenz, einer fortschreitenden Hirnerkrankung.
Turners Aufstieg begann bereits in den 1970er Jahren mit dem Siegeszug des Kabelfernsehens und seinem Sender TBS. 1980 gründete er das Cable News Network, dessen Kürzel CNN zum Inbegriff des Nachrichtenfernsehens wurde und inzwischen auf der ganzen Welt bekannt ist.
„Wir werden erst abschalten, wenn die Welt untergeht“
Turner hatte CNN bewusst als reinen Nachrichtensender installiert, der den ganzen Tag lang Informationen lieferte. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Fernsehnachrichten in den USA nur als 30-minütige Sendungen vor dem Hauptabendprogramm ausgestrahlt worden.
CNN startete damals bereits mit 10 Büros und über 200 Mitarbeitern, am 1. Juni 1980 um 18 Uhr Ortszeit begann der Sendebetrieb mit einer Ansprache von Turner selbst, die er mit den legendären Worten „Wir werden erst abschalten, wenn die Welt untergeht“ schloss. Danach folgte ein Beitrag vom Attentat auf den Bürgerrechtler Vernon Jordan.
„Pionier des Kabelfernsehens“
Inzwischen betreibt CNN weltweit Nachrichtenbüros und diverse Ableger. In einer Mitteilung würdigte der Sender Turner als „Pionier des Kabelfernsehens“, der mit Nachrichten rund um die Uhr „die Fernsehberichterstattung revolutioniert“ habe.
„Ted ist der Riese, auf dessen Schultern wir stehen“, erklärte CNN-Chef Mark Thompson. Zu Turners Fernsehimperium gehörten daneben unter anderem die Sport- und Unterhaltungssender TBS und TNT, der Kinofilmsender Turner Classic Movies (TCM) und der Zeichentricksender Cartoon Network. Vor acht Jahren machte der Unternehmer seine Demenz-Erkrankung öffentlich.
Turner war außerdem im Wrestlinggeschäft, war Besitzer der Liga World Championship Wrestling (WCW), die TV-Shows machten Wrestling weltweit populär. WCW liefen auf seinem Sender Turner Network Television (TNT). Außerdem besaß er zwischenzeitlich das Hollywood-Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) und dessen Tochterfirma United Artists (UA).
Regattasegler und Bisonzüchter
Privat war Ted Turner begeisterter Regattasegler, züchtete Bisons und spielte eine wichtige Rolle bei der Wiederansiedlung der Tiere im amerikanischen Westen. Dazu besaß er das Baseball-Team Atlanta Braves sowie die Basketballmannschaft Atlanta Hawks. Der Medienmogul war dreimal verheiratet, unter anderem mit Jane Fonda (1991 bis 2001). Alle drei Ehen wurden geschieden, Turner hinterlässt fünf Kinder.
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