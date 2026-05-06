CNN-Gründer Ted Turner mit 87 Jahren verstorben

CNN startete damals bereits mit 10 Büros und über 200 Mitarbeitern, am 1. Juni 1980 um 18 Uhr Ortszeit begann der Sendebetrieb mit einer Ansprache von Turner selbst, die er mit den legendären Worten „Wir werden erst abschalten, wenn die Welt untergeht“ schloss. Danach folgte ein Beitrag vom Attentat auf den Bürgerrechtler Vernon Jordan.