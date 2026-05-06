FPÖ will im ORF „Rundfunk-Rasur“ auf Tschechisch

Gemeinsam sollen die Anstalten 7,8 Milliarden Kronen jährlich erhalten – umgerechnet rund 320 Millionen Euro. Der Rechnungshof soll die Haushaltsführung kontrollieren. Kritiker warnen davor, dass Fernsehen und Rundfunk damit völlig in die Hände der Politik geraten würden.

Für die Blauen eine Blaupause

Für die Blauen ist all das dennoch eine Blaupause, die ebenso in Österreich angebracht wäre. Seit Jahren fordert Mediensprecher und Generalsekretär Christian Hafenecker, dass die Haushaltsabgabe (bzw. vormals die GIS-Gebühr) abgeschafft wird und der ORF direkt aus dem Staatsbudget finanziert werden solle.