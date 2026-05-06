Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach den Skandalen

FPÖ will im ORF „Rundfunk-Rasur“ auf Tschechisch

Innenpolitik
06.05.2026 16:59
Nach den vielen ORF-Skandalen fordern die Blauen weitreichende Veränderungen.
Nach den vielen ORF-Skandalen fordern die Blauen weitreichende Veränderungen.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Während hierzulande bekanntlich vor der ORF-Reform noch reichlich getrickst wird, wagt man in Tschechien ab dem Jahr 2027 eine Finanzierung des Rundfunks aus dem Staatshaushalt. Die Freiheitlichen sehen darin eine Blaupause. 

0 Kommentare

Während in Wien der Küniglberg-Machtkampf um den neuen Generaldirektor und weitere Spitzenposten – wie berichtet – bereits auf Hochtouren läuft, hat sich Niederösterreichs Landesvize Udo Landbauer in Prag umgeschaut – und dort gefunden, was er zu Hause vermisst: „politischen Mut“ bei den Rundfunkgebühren.

Tschechiens Regierung beschloss unter Andrej Babiš eine große Reform: Ab 2027 werden das Tschechische Fernsehen (ČT) und der Tschechische Rundfunk (Český rozhlas) direkt aus dem Staatshaushalt finanziert.

Lesen Sie auch:
Gerhard Zeiler (70) war von 1994 bis 1998 Generalintendant des ORF und machte danach ...
Krone Plus Logo
Kehrt Zeiler zurück?
Roter Geheimplan für den neuen ORF-Generaldirektor
06.05.2026
Nach erstem Rücktritt
2 ORF-Stiftungsräte bringen Schäfchen ins Trockene
06.05.2026
Druck wurde zu groß
Knalleffekt: Erster ORF-Stiftungsrat tritt zurück!
05.05.2026

Gemeinsam sollen die Anstalten 7,8 Milliarden Kronen jährlich erhalten – umgerechnet rund 320 Millionen Euro. Der Rechnungshof soll die Haushaltsführung kontrollieren. Kritiker warnen davor, dass Fernsehen und Rundfunk damit völlig in die Hände der Politik geraten würden.

Für die Blauen eine Blaupause
Für die Blauen ist all das dennoch eine Blaupause, die ebenso in Österreich angebracht wäre. Seit Jahren fordert Mediensprecher und Generalsekretär Christian Hafenecker, dass die Haushaltsabgabe (bzw. vormals die GIS-Gebühr) abgeschafft wird und der ORF direkt aus dem Staatsbudget finanziert werden solle.

Ex-Präsident Václav Klaus und Niederösterreichs Landesvize Udo Landbauer im Gespräch
Ex-Präsident Václav Klaus und Niederösterreichs Landesvize Udo Landbauer im Gespräch(Bild: FPÖ NÖ)

„Die Menschen sind schlau genug, sich selbst ein Bild zu machen und brauchen dazu kein aufgeblähtes staatliches Medienorchester, das in Skandalen untergeht, über Zwang finanziert wird und mehr Meinung vorgibt, als Information zu liefern“, meint Landbauer, der in Prag Tschechiens Ex-Präsident Václav Klaus traf. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
06.05.2026 16:59
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Udo Landbauer
TschechienWienNiederösterreichPrag
FPÖORF
Regierung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
166.137 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
124.746 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
120.267 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
755 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
714 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Innenpolitik
„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl
711 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei seiner 1.-Mai-Kundgebung in Linz seinem Ruf als ...
Mehr Innenpolitik
Nach den Skandalen
FPÖ will im ORF „Rundfunk-Rasur“ auf Tschechisch
Asylwerber einbeziehen
Ethiker plädiert: „Zwölf Flüchtlinge pro Gemeinde“
„Falsches Spiel“
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
Uran doch Thema?
USA wollen jetzt 30 Tage mit dem Iran verhandeln
25 junge Köpfe
Studentische Hilfe für KI-Offensive der Regierung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf