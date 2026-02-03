Vorteilswelt
Konzept liegt nun vor

Bürgerbefragung entscheidet über Campusprojekt

Burgenland
03.02.2026 06:00
Josefinum Eberau: Hier soll der neue Campus entstehen.
Josefinum Eberau: Hier soll der neue Campus entstehen.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Nach langer Planung liegt nun ein Konzept für den Bildungscampus Pinkaboden im Südburgenland vor. Ob es umgesetzt wird, entscheiden am 1. März die Bürger in Deutsch Schützen-Eisenberg.

Der Campus soll, wie berichtet, das Bildungsangebot im unteren Pinkatal nachhaltig verbessern. Geplant ist, am Areal der Mittelschule Josefinum in Eberau künftig auch Volksschule, Kindergarten, Kinderkrippe und Sportstätten unterzubringen. Die Kosten sind mit maximal 15,5 Millionen Euro festgesetzt, 6,25 Millionen Euro entfallen auf die vier Projektgemeinden.

Widerstand in einer Gemeinde
In Bildein, Eberau und Moschendorf haben die Gemeinderäte die Grundsatzbeschlüsse gefasst. Widerstand gibt es in Deutsch Schützen-Eisenberg. Der Gemeinderat beschloss eine Bürgerbefragung am 1. März. Für Bürgermeister Franz Wachter (ÖVP) sprechen vor allem zwei Gründe gegen das Projekt. So sei die Finanzierung unsicher. „Zudem erfüllt die Volksschule in Deutsch Schützen mit 29 Kindern und zwei engagierten Pädagoginnen ihren Bildungsauftrag ganz ausgezeichnet“, erklärt Wachter. Komme der Campus, würde die Schule geschlossen. Im Kindergarten und der Kinderkrippe werden derzeit 35 Kinder betreut. Die Entwicklung sei positiv. „Ich bin daher für den Erhalt der Volksschule“, so Wachter. Rechtlich ist die Befragung übrigens nicht bindend.

Projektteam setzt auf Information
Seitens des Projektteams wird betont, dass die Finanzierung genau kalkuliert sei. Sollte Deutsch Schützen-Eisenberg aussteigen, dann wäre der Campus nicht mehr umsetzbar. „Wir wollen etwas Gemeinsames für die Region schaffen“, so Sprecher Hansjörg Schrammel. Das Projekt würde mehr Qualität und Angebot in der Bildung bringen, bei geringeren laufenden Kosten. Bis zur Befragung werde man noch Infoabende abhalten, um den Bürgern das Campusprojekt im Detail näherzubringen.

Burgenland
