Bürgerbefragung entscheidet über Campusprojekt

Widerstand in einer Gemeinde

In Bildein, Eberau und Moschendorf haben die Gemeinderäte die Grundsatzbeschlüsse gefasst. Widerstand gibt es in Deutsch Schützen-Eisenberg. Der Gemeinderat beschloss eine Bürgerbefragung am 1. März. Für Bürgermeister Franz Wachter (ÖVP) sprechen vor allem zwei Gründe gegen das Projekt. So sei die Finanzierung unsicher. „Zudem erfüllt die Volksschule in Deutsch Schützen mit 29 Kindern und zwei engagierten Pädagoginnen ihren Bildungsauftrag ganz ausgezeichnet“, erklärt Wachter. Komme der Campus, würde die Schule geschlossen. Im Kindergarten und der Kinderkrippe werden derzeit 35 Kinder betreut. Die Entwicklung sei positiv. „Ich bin daher für den Erhalt der Volksschule“, so Wachter. Rechtlich ist die Befragung übrigens nicht bindend.