Huch! Was war bei den Grammys bloß mit Cher los?

Bei seiner Dankesrede würdigte Kendrick Lamar schließlich den verstorbenen Künstler, erklärte: „Darum geht es in der Musik. Luther Vandross, das ist etwas Besonderes für mich. Ich muss mir Zeit nehmen. Er ist einer meiner Lieblingskünstler aller Zeiten, und sie haben uns das Privileg gewährt, unsere Version davon zu machen.“