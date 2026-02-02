Vorteilswelt
Wirrer Auftritt

Huch! Was war bei den Grammys bloß mit Cher los?

Society International
02.02.2026 09:36
Huch, was war denn bei den Grammys mit Cher los? Die Sängerin sorgte für jede Menge Verwirrung.
Huch, was war denn bei den Grammys mit Cher los? Die Sängerin sorgte für jede Menge Verwirrung.
Porträt von Daniela Altenweisl
Porträt von Christian Thiele
Von Daniela Altenweisl und Christian Thiele

Huch, was war bei den Grammy-Awards denn mit Cher los? Die Sängerin sorgte nämlich mit einem ziemlich verwirrten Auftritt für großen Wirbel – und das Tuschelthema des Abends!

Denn Cher erlebte einen peinlichen Zwischenfall auf der Bühne, der auf Social Media sofort Spekulationen auslöste, ob die Diva „langsam echt alt wird“ oder zuvor zu viel Champagner getrunken habe.

„Könntest du die Nominierten verkünden?“
Nachdem die 79-Jährige zunächst über ihre Karriere geplaudert hatte, vergaß sie offenbar, warum sie eigentlich da war – um den Gewinner für „Record of the Year“ zu verkünden.

Cher wollte schon die Bühne verlassen, obwohl sie den Grammy noch gar nicht übergeben hatte.
Cher wollte schon die Bühne verlassen, obwohl sie den Grammy noch gar nicht übergeben hatte.

Als sie die Bühne bereits verlassen wollte, erinnerte der Moderator sie daran. „Bevor du gehst, könntest du die Nominierten verkünden?“, rief Moderator Trevor Noah der Sängerin hinterher.

Cher macht toten Sänger zum Sieger
Cher wirkte daraufhin sichtlich verwirrt, lachte verschämt, kehrte zum Mikrofon zurück und nannte Luther Vandross als Gewinner. Doch der war gar nicht nominiert. Und nicht nur das: Er ist auch schon seit mehr als 20 Jahren tot!

Wie es zur Verwechslung kam? Die Musik des 2005 verstorbenen Soul-Sängers hatte der eigentliche Gewinner, Rapper Kendrick Lamar, für seinen Song „Luther“ gesampelt. Die peinliche Verwechslung sorgte für verschämte Lacher im Publikum, aber auch für Irritation. 

Wer hat gleich nochmal gewonnen? Cher war bei ihrem Grammy-Auftritt ein wenig verwirrt.
Wer hat gleich nochmal gewonnen? Cher war bei ihrem Grammy-Auftritt ein wenig verwirrt.

Schließlich korrigierte sich Cher doch noch, erklärte: „Oh Kendrick, nein Kendrick Lamar!“

Fans zwischen Amüsement und Sorge
Auf X sorgte Chers verwirrter Grammy-Auftritt schnell für jede Menge lustiger Reaktionen. Während ein X-User die Sängerin etwa mit Ex-US-Präsident Joe Biden verglich, schrieb ein anderer sichtlich besorgt: „Jemand sollte nach Cher sehen ...“

Bei seiner Dankesrede würdigte Kendrick Lamar schließlich den verstorbenen Künstler, erklärte: „Darum geht es in der Musik. Luther Vandross, das ist etwas Besonderes für mich. Ich muss mir Zeit nehmen. Er ist einer meiner Lieblingskünstler aller Zeiten, und sie haben uns das Privileg gewährt, unsere Version davon zu machen.“

