Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gemeinsamer Luxus-Trip

Liebesgerüchte um Kardashian und Lewis Hamilton

Society International
02.02.2026 06:37
Kim Kardashian und Lewis Hamilton kennen sich schon länger. Hat es jetzt gefunkt? Die ...
Kim Kardashian und Lewis Hamilton kennen sich schon länger. Hat es jetzt gefunkt? Die Gerüchteküche brodelt heftig!(Bild: APA/APA-Images / Action Press / BFA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Neue Liebesgerüchte um Kim Kardashian und Formel-1-Star Lewis Hamilton sorgen für Aufsehen: Laut britischen Medienberichten soll die US-Reality-Ikone ein geheimes, hochromantisches Wochenende mit dem Rennfahrer in den idyllischen Cotswolds verbracht haben.

0 Kommentare

Die 45-jährige Unternehmerin und TV-Star soll am Samstag laut „Daily Mail“ mit ihrem rund 100 Millionen Pfund teuren Privatjet in England gelandet sein, um lediglich 24 Stunden mit dem 41-jährigen Formel-1-Champion zu verbringen. Ziel der luxuriösen Stippvisite: das exklusive Estelle Manor, ein bei A-Promis beliebtes Hideaway.

Intimes Luxus-Wochenende fernab der Öffentlichkeit
Augenzeugen berichten von einem ausgesprochen vertrauten Auftreten des mutmaßlichen Paares. Kim Kardashian und Lewis Hamilton sollen nicht nur ein privates Dinner genossen haben, sondern sich auch bei einer Paarmassage im hauseigenen Spa entspannt haben. Trotz diskreter Sicherheitsmaßnahmen – beide wurden von Personenschützern begleitet – sei die Atmosphäre eindeutig romantisch gewesen.

Lesen Sie auch:
Social-Media-Kracher
Kim Kardashian erleidet Luxus-„Schiffbruch“
24.11.2025
Posing im XXS-Bikini
Kim Kardashian macht das, was sie am besten kann
10.11.2025

Kim landete demnach am Samstagnachmittag am Flughafen Oxford, wo bereits zwei Fahrzeuge für die kurze Fahrt zum Anwesen bereitstanden. Rund eine Stunde später soll Lewis Hamilton per Helikopter aus London eingetroffen sein.

Gemeinsames Zimmer, hohe Kosten, große Diskretion
Insider wollen wissen, dass Kim und Lewis sich ein Zimmer im Haupthaus teilten – mit Preisen ab etwa 1.000 Pfund (rund 1.100 Euro) pro Nacht. Rechnet man Spa-Zugang, exklusive Services und Sicherheitsvorkehrungen hinzu, könnte das Date laut Schätzungen bis zu 120.000 Pfund (rund 140.000 Euro) gekostet haben.

Am Sonntagmorgen checkte das Duo gegen 11 Uhr aus und verließ das Anwesen gemeinsam – allerdings getrennt voneinander: Während Hamilton durch den Haupteingang ging, wurde Kardashian über einen Seitenausgang geführt. Dennoch blieb sie nicht unbemerkt: Acht auffällige Koffer mit ihrem eingravierten Namen sorgten für Gesprächsstoff.

Ob es sich tatsächlich um eine neue Promi-Romanze handelt oder nur um ein diskretes Treffen zweier Weltstars, bleibt offen. Fest steht: Kim Kardashian und Lewis Hamilton liefern derzeit reichlich Stoff für Spekulationen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Lewis Hamilton
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
235.671 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
125.266 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
98.366 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Mehr Society International
Gemeinsamer Luxus-Trip
Liebesgerüchte um Kardashian und Lewis Hamilton
Witze und Protest
„Fuck ICE!“ Grammys werden zum Anti-Trump-Event
Dschungelcamp Tag 10
Ariel eskalierte erneut – und Mirja muss gehen
Grammy-Wochenende!
Klum mit Mega-Dekolleté, Osbourne zeigt Stärke
Furchtbarer Verlust
Snoop Doggs Enkelin Codi mit 10 Monaten verstorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf