Liebesgerüchte um Kardashian und Lewis Hamilton

Intimes Luxus-Wochenende fernab der Öffentlichkeit

Augenzeugen berichten von einem ausgesprochen vertrauten Auftreten des mutmaßlichen Paares. Kim Kardashian und Lewis Hamilton sollen nicht nur ein privates Dinner genossen haben, sondern sich auch bei einer Paarmassage im hauseigenen Spa entspannt haben. Trotz diskreter Sicherheitsmaßnahmen – beide wurden von Personenschützern begleitet – sei die Atmosphäre eindeutig romantisch gewesen.