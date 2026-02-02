Liebesgerüchte um Kardashian und Lewis Hamilton

Neue Liebesgerüchte um Kim Kardashian und Formel-1-Star Lewis Hamilton sorgen für Aufsehen: Laut britischen Medienberichten soll die US-Reality-Ikone ein geheimes, hochromantisches Wochenende mit dem Rennfahrer in den idyllischen Cotswolds verbracht haben.
Die 45-jährige Unternehmerin und TV-Star soll am Samstag laut „Daily Mail“ mit ihrem rund 100 Millionen Pfund teuren Privatjet in England gelandet sein, um lediglich 24 Stunden mit dem 41-jährigen Formel-1-Champion zu verbringen. Ziel der luxuriösen Stippvisite: das exklusive Estelle Manor, ein bei A-Promis beliebtes Hideaway.
Intimes Luxus-Wochenende fernab der Öffentlichkeit
Augenzeugen berichten von einem ausgesprochen vertrauten Auftreten des mutmaßlichen Paares. Kim Kardashian und Lewis Hamilton sollen nicht nur ein privates Dinner genossen haben, sondern sich auch bei einer Paarmassage im hauseigenen Spa entspannt haben. Trotz diskreter Sicherheitsmaßnahmen – beide wurden von Personenschützern begleitet – sei die Atmosphäre eindeutig romantisch gewesen.
Kim landete demnach am Samstagnachmittag am Flughafen Oxford, wo bereits zwei Fahrzeuge für die kurze Fahrt zum Anwesen bereitstanden. Rund eine Stunde später soll Lewis Hamilton per Helikopter aus London eingetroffen sein.
Gemeinsames Zimmer, hohe Kosten, große Diskretion
Insider wollen wissen, dass Kim und Lewis sich ein Zimmer im Haupthaus teilten – mit Preisen ab etwa 1.000 Pfund (rund 1.100 Euro) pro Nacht. Rechnet man Spa-Zugang, exklusive Services und Sicherheitsvorkehrungen hinzu, könnte das Date laut Schätzungen bis zu 120.000 Pfund (rund 140.000 Euro) gekostet haben.
Am Sonntagmorgen checkte das Duo gegen 11 Uhr aus und verließ das Anwesen gemeinsam – allerdings getrennt voneinander: Während Hamilton durch den Haupteingang ging, wurde Kardashian über einen Seitenausgang geführt. Dennoch blieb sie nicht unbemerkt: Acht auffällige Koffer mit ihrem eingravierten Namen sorgten für Gesprächsstoff.
Ob es sich tatsächlich um eine neue Promi-Romanze handelt oder nur um ein diskretes Treffen zweier Weltstars, bleibt offen. Fest steht: Kim Kardashian und Lewis Hamilton liefern derzeit reichlich Stoff für Spekulationen.
