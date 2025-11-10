Kim Kardashian macht das, was sie am besten kann

Rechtsanwältin ist sie zwar noch keine, im Posieren in aufreizenden Looks ist sie aber längst ein Profi. Weshalb sich Kim Kardashian nach der Schmach rund um ihre verpatztes „California Bar Exam“ einfach wieder auf das konzentriert, was sie am besten kann ...
Hinter den Fans von Kim Kardashian liegt ein wahrlich aufregendes Wochenende. Nachdem die Reality-TV-Queen sich im Nacktkleid nämlich wie eine moderne Boticelli-Venus vor traumhafter Kulisse inszeniert hatte, legte die 44-Jährige in Sachen sexy Schnappschüsse noch einmal nach.
Und zwar mit einer Bildergalerie, für die sie sich in einem dunkelgrauen Zweiteiler, der knapper kaum ausfallen hätte können, in lasziven Posen vor der Kamera rekelte.
Klicken Sie sich hier durch die sexy Bildergalerie von Kim Kardashian:
Doch auch, wenn Kim ihren Fans mit diesen Fotos, die wohl während des Geburtstagstrips von Halbschwester Kendall Jenner entstanden waren, ihren Fans wie immer eine Freude machte, den Traum von der Karriere als Anwältin will die Vierfach-Mama auch nach der verpatzten Prüfung nicht aufgeben, wie sie am Wochenende verriet.
Kim will nicht aufgeben
Zwar sei sie jetzt noch keine Anwältin, sondern spiele „nur eine sehr gut angezogene im Fernsehen“, witzelte Kardashian, die in „All‘s Fair“ ihre erste Serien-Hauptrolle ergattern konnte. Doch gleichzeitig zeigte sie sich kämpferisch: „Ich war so nah dran, das Examen zu schaffen, aber das motiviert mich nur noch mehr.“
Seit Jahren sei sie auf dieser Jus-Reise, und sie werde weiterhin alles geben, bis sie die Prüfung bestehe, verriet Kardashian abschließend. „Keine Abkürzungen, kein Aufgeben – nur noch mehr lernen und entschlossener sein“, betonte sie.
In Papas Fußstapfen
Seit 2018 lässt sich Kardashian zur Anwältin ausbilden und begann ein Praktikum in einer Kanzlei in San Francisco. Statt eines konventionellen Jusstudiums an einer Universität wählte sie den in Kalifornien möglichen Weg über die Mitarbeit in einer Kanzlei und begleitende Studienkurse.
Im Jahr 2021 schaffte Kardashian das als „Baby Bar“ bekannte erste Jus-Examen im vierten Anlauf. Im Mai 2025 feierte sie dann ihren Studienabschluss. Kardashians verstorbener Vater Robert Kardashian war ein Promi-Anwalt, der zum Verteidiger-Team von O.J. Simpson gehörte.
