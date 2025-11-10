Kim Kardashian macht das, was sie am besten kann

Kim will nicht aufgeben

Zwar sei sie jetzt noch keine Anwältin, sondern spiele „nur eine sehr gut angezogene im Fernsehen“, witzelte Kardashian, die in „All‘s Fair“ ihre erste Serien-Hauptrolle ergattern konnte. Doch gleichzeitig zeigte sie sich kämpferisch: „Ich war so nah dran, das Examen zu schaffen, aber das motiviert mich nur noch mehr.“