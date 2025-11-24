Kim Kardashian erleidet Luxus-„Schiffbruch“

Khloé in „Sorge“

Doch den besten Spruch liefert – wie so oft – Schwester Khloé Kardashian. Sie stichelt unter das Posting: „Du bist ja ein Freak, dass du nachts im Wasser bist! Auf diesen Bildern ist es draußen SUPER DUNKEL!! Geht es dir gut?“ Und ganz ehrlich: Wer sich nachts im finsteren Wasser für Fashion opfert, muss entweder superstark, superverrückt – oder eben Kim Kardashian sein.