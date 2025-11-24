Kim Kardashian erleidet Luxus-„Schiffbruch“

Kim Kardashian weiß einfach, wie man das Internet zum Kentern bringt. Die Reality-Ikone hat auf Instagram eine neue Fotoserie gedroppt – und darin erleidet die Erfolgsqueen im wahrsten Sinne des Wortes einen ziemlich heißen Schiffbruch.
Im nächtlichen Wasser von Rio posiert sie in einem ultra-raren Alexander-McQueen-Vintage-Dress aus der Silk Gown Kollektion 2003 – und natürlich sieht das Ganze aus wie ein High-Fashion-Drama auf offener See.
„Schiffbruch in Rio“
Das legendäre „Irene“ Shipwreck Gown aus feinstem Silk Chiffon klebt, flattert und kämpft förmlich darum, Kims Kurven im Zaum zu halten.
Das 17th-Century-Style-Korsett, der geflochtene Träger, der zerrissen wirkende Stoff – alles wirkt, als hätte die 45-Jährige gerade ein besonders glamouröses Wrack überlebt. Passender Kommentar von Kim dazu: „shipwrecked in rio“ – „Schiffbruch in Rio“.
Hier können Sie Kim Kardashians Instagram-Fotokarussell durchklicken:
Khloé in „Sorge“
Doch den besten Spruch liefert – wie so oft – Schwester Khloé Kardashian. Sie stichelt unter das Posting: „Du bist ja ein Freak, dass du nachts im Wasser bist! Auf diesen Bildern ist es draußen SUPER DUNKEL!! Geht es dir gut?“ Und ganz ehrlich: Wer sich nachts im finsteren Wasser für Fashion opfert, muss entweder superstark, superverrückt – oder eben Kim Kardashian sein.
