Social-Media-Kracher

Kim Kardashian erleidet Luxus-„Schiffbruch“

Society International
24.11.2025 10:28
Es ist finster, sie ist nass – Kim Kardashian sorgt einmal wieder mit Fotos für Aufregung.
Es ist finster, sie ist nass – Kim Kardashian sorgt einmal wieder mit Fotos für Aufregung.(Bild: www.instagram.com/kimkardashian)

Kim Kardashian weiß einfach, wie man das Internet zum Kentern bringt. Die Reality-Ikone hat auf Instagram eine neue Fotoserie gedroppt – und darin erleidet die Erfolgsqueen im wahrsten Sinne des Wortes einen ziemlich heißen Schiffbruch. 

Im nächtlichen Wasser von Rio posiert sie in einem ultra-raren Alexander-McQueen-Vintage-Dress aus der Silk Gown Kollektion 2003 – und natürlich sieht das Ganze aus wie ein High-Fashion-Drama auf offener See.

„Schiffbruch in Rio“
Das legendäre „Irene“ Shipwreck Gown aus feinstem Silk Chiffon klebt, flattert und kämpft förmlich darum, Kims Kurven im Zaum zu halten.

So schaut es aus, wenn Kim Kardashian „Schiffbruch“ erleidet.
So schaut es aus, wenn Kim Kardashian „Schiffbruch“ erleidet.(Bild: www.instagram.com/kimkardashian)

Das 17th-Century-Style-Korsett, der geflochtene Träger, der zerrissen wirkende Stoff – alles wirkt, als hätte die 45-Jährige gerade ein besonders glamouröses Wrack überlebt. Passender Kommentar von Kim dazu: „shipwrecked in rio“ – „Schiffbruch in Rio“.

Hier können Sie Kim Kardashians Instagram-Fotokarussell durchklicken:

Khloé in „Sorge“
Doch den besten Spruch liefert – wie so oft – Schwester Khloé Kardashian. Sie stichelt unter das Posting: „Du bist ja ein Freak, dass du nachts im Wasser bist! Auf diesen Bildern ist es draußen SUPER DUNKEL!! Geht es dir gut?“ Und ganz ehrlich: Wer sich nachts im finsteren Wasser für Fashion opfert, muss entweder superstark, superverrückt – oder eben Kim Kardashian sein.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
