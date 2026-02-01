Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trend mit Ablaufdatum

Forscher verblüfft: Warum Eisbären fetter werden

Wissen
01.02.2026 17:29
Trotz des Klimawandels sind die Eisbären jetzt dicker als noch vor einigen Jahren. (Symbolbild)
Trotz des Klimawandels sind die Eisbären jetzt dicker als noch vor einigen Jahren. (Symbolbild)(Bild: APA/AFP/Ekaterina ANISIMOVA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gute Nachrichten aus dem Norden: Die Eisbären in Norwegen werden wieder fetter und gesünder – obwohl das Meereis immer weiter schmilzt. „Je dicker ein Bär ist, desto besser ist es“, bestätigt Forscher Jon Aars. Doch die Sache hat einen Haken.

0 Kommentare

Eigentlich haben Wissenschaftler mit dem Gegenteil gerechnet, doch die Natur ist immer wieder für eine Überraschung gut: Den Eisbären in Spitzbergen, im Norden Norwegens, geht es jetzt besser als noch vor 25 Jahren. Und das, obwohl der Klimawandel zugeschlagen hat und das Eis spürbar geschmolzen ist. Das zeigt eine Studie, die in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ veröffentlicht wurde.

„Ich hätte erwartet, dass sich der körperliche Zustand (der Bären) verschlechtert, wenn der Verlust des Meereises so gravierend ist“, sagt Aars vom Norwegischen Polarinstitut zum britischen Sender BBC. Eisbären brauchen nämlich genau dieses Eis, das ihnen die Jagd auf Robben erleichtert.

Überraschende Studie

  • Zwischen 1992 und 2019 wurden vom Norwegischen Polarinstitut 770 ausgewachsene Bären gewogen. In dem Zeitraum wurden die Bären deutlich dicker.
  • Für die Forschenden überraschend, denn im gleichen Zeitraum erhöhte sich die Zahl der eisfreien Tage pro Jahr um fast 100, was den Bären die Jagd erschwert.

Eisbären ändern Speiseplan
Doch offenbar wussten sich die Eisbären zu helfen. Die Forschenden glauben, dass nun auch am Land lebende Tiere wie Rentiere oder Walrosse am Speiseplan der Bären stehen. Walrosse sind seit den 1950ern geschützt, weshalb sich ihr Bestand erholen konnte – eine fettreiche Beute für die weißen Bären. „Es ist auch möglich, dass sie Robben effizienter jagen können“, erklärt Aars. Denn wenn es nur noch wenige Eisschollen gibt, auf denen Robben liegen, sammeln sich dort mehrere Tiere an. Das macht sie für die Eisbären zu einer leichten Beute.

Lesen Sie auch:
Futtermangel, steigende Temperaturen und schmelzender Lebensraum: Die Könige der Arktis sind ...
Tag der Eisbären
Am Rand des Überlebens: Giganten in großer Gefahr
27.02.2025
Laut US-Studie:
Klimawandel führt zu mehr Infektionen bei Eisbären
23.10.2024

Dämpfer für die Bären
Doch es gibt einen Dämpfer: Die Forschenden rechnen nicht damit, dass es den Eisbären langfristig so gut geht. Denn, wenn das Meereis noch weiter zurückgeht, müssen die Bären immer weitere Strecken zu ihren Jagdgebieten zurücklegen, was an ihren Energiereserven zehrt. 

Obwohl diese Studie zeigt, dass es den Bären aktuell besser geht, könne man daraus nicht auf die Zukunft schließen, sagt Aars. Niemand weiß, wie lange die weißen Riesen die Folgen des Klimawandels noch für sich nutzen können.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Norwegen
BBC
EisbärBär
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
233.363 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
122.040 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
95.490 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Mehr Wissen
Trend mit Ablaufdatum
Forscher verblüfft: Warum Eisbären fetter werden
Aktiv werden!
So sichern Sie die Erinnerung an Ihr Leben
Neue Studie überrascht
Lebenserwartung hängt zur Hälfte von den Genen ab
Krone Plus Logo
Alles zum Erreger
Warum Nipah-Virus für Top-Virologen „Alptraum“ ist
Annahme widerlegt
Musizieren macht uns nicht unbedingt klüger
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf