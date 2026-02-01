Forscher verblüfft: Warum Eisbären fetter werden

Eigentlich haben Wissenschaftler mit dem Gegenteil gerechnet, doch die Natur ist immer wieder für eine Überraschung gut: Den Eisbären in Spitzbergen, im Norden Norwegens, geht es jetzt besser als noch vor 25 Jahren. Und das, obwohl der Klimawandel zugeschlagen hat und das Eis spürbar geschmolzen ist. Das zeigt eine Studie, die in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ veröffentlicht wurde.

„Ich hätte erwartet, dass sich der körperliche Zustand (der Bären) verschlechtert, wenn der Verlust des Meereises so gravierend ist“, sagt Aars vom Norwegischen Polarinstitut zum britischen Sender BBC. Eisbären brauchen nämlich genau dieses Eis, das ihnen die Jagd auf Robben erleichtert.