Klimawandel führt zu mehr Infektionen bei Eisbären

Keimkontakt bedeutet noch lange nicht Erkrankung

Die Ergebnisse zeigen zwar, dass Eisbären heute öfter als früher mit verschiedenen Keimen in Kontakt kommen. In welchem Umfang die Tiere von diesen aber tatsächlich krank werden, ist unklar. „Alle von uns nachgewiesenen Krankheitserreger können bei Wildtieren Krankheiten hervorrufen, aber die genauen Auswirkungen bei frei lebenden Tieren nachzuvollziehen, ist nicht einfach“, schreiben die Autorinnen und Autoren im Fachjournal „PLOS One“. Unter anderem ein Vergleich mit Braunbärpopulationen in Alaska lasse aber darauf schließen, dass der Erregerkontakt der Eisbärengesundheit bisher nicht nennenswert schade.