„Betreuen immer mehr Kinder wegen Social Media“

„Wir betreuen in unserer Ambulanz immer mehr Kinder wegen Social Media. Früher war das Hauptproblem das Computerspielen – mittlerweile sehe ich aber die allergrößte Gefahr bei Kurzvideo-Plattformen wie ,TikTok‘ oder ,YouTube Shorts‘“ – das sagt der Linzer Psychiater und Suchtmediziner Primar Kurosch Yazdi-Zorn. Er hält ein Verbot für notwendig.