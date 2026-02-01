„Betreuen immer mehr Kinder wegen Social Media“
Suchtprimar sagt
„Wir betreuen in unserer Ambulanz immer mehr Kinder wegen Social Media. Früher war das Hauptproblem das Computerspielen – mittlerweile sehe ich aber die allergrößte Gefahr bei Kurzvideo-Plattformen wie ,TikTok‘ oder ,YouTube Shorts‘“ – das sagt der Linzer Psychiater und Suchtmediziner Primar Kurosch Yazdi-Zorn. Er hält ein Verbot für notwendig.
Österreich plant, Soziale Medien für unter 14-Jährige zu verbieten. Schon mit Beginn des kommenden Schuljahres soll eine entsprechende Regelung greifen, langfristig wird auch eine europäische Lösung angestrebt. Während politisch noch über technische Umsetzung und Datenschutzfragen diskutiert wird, kommt aus medizinischer Sicht Zuspruch.
