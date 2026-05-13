Hotelprojekt fiel nach zwölf Jahren ins Wasser

Einzigartige Berg- und Seelandschaft

Die Projekträger sehen in der Revitalisierung des ehemaligen Amtshauses der Salinen mit einem Hotel mit 220 Betten aber ein öffentliches Interesse. Das Landesverwaltungsgericht wiese die Beschwerde nun aber ab. Begründet wurde die Entscheidung unter anderem damit, dass das Projektgebiet eine hohe Sensibilität aufweist. Diese ergibt sich aus der für Hallstatt typischen Gebäude- und Siedlungsstruktur und der einzigartigen Berg- und Seelandschaft. Das Hotel in Ufernähe sei in einem aus der Ferne gut einsehbaren Bereich. Ein bisher unbebauter Wiesenhang würden durch ein großflächiges Hotelgebäude mit sechs oberirdischen Geschoßen ersetzt werden, welches sich markant von der bestehenden kleinteiligen Bebauung abhebt.