Drama in Hamburg
Person reißt Passanten vor U-Bahn – beide tot!
Tödlicher Zwischenfall am Donnerstagabend in Hamburg: Eine Person riss eine wartende Person auf dem Bahnsteig vor eine einfahrende U-Bahn. Beide wurden von dem Fahrzeug überrollt und starben. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes.
Die Tragödie ereignete sich gegen 22 Uhr in der Station an der Haltestelle Wandsbek-Markt. Beide Personen sollen unabhängig voneinander neben dem Gleis gestanden sein, als die eine die andere packte. Danach seien beide auf die Gleise gestürzt.
Todesopfer noch nicht identifiziert
„Es besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes“, erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber „Bild“. Nun ermittelt die Mordkommission. Weitere Informationen über den Vorfall wurden bislang nicht bekanntgegeben. „Die Identifizierung der verstorbenen Personen steht noch aus“, hieß es von der Polizei.
Menschen, die die Tragödie mitansehen mussten, wurden noch vor ort seelsorgerisch betreut. Die Linie U1 musste danach zwischen den Haltestellen Wartenau und Wandsbek-Gartenstadt gesperrt werden, wie die Hamburger Hochbahn AG bekannt gab. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
