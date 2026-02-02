„Schlimmer als Venedig“: Alpendorf wehrt sich

„Nicht einmal das hält die Leute ab“

Die Auswirkungen reichen bis in die Privaträume der Bewohner. Am Obermesner-Hof neben der Kirche weist ein Schild in drei Sprachen auf Privatbesitz hin – ohne großen Erfolg. „Nicht einmal das hält die Leute ab. Die kommen mit dem Handy zu uns bis in die Küche“, berichtet die Tochter des Hofes. Auch der Fallerhof unterhalb der Kirche ist betroffen: Die dortigen Rinder zählen inzwischen zu den meistfotografierten Tieren der Region. Absperrseile sollen zumindest etwas Abstand schaffen.