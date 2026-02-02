ÖVP macht Druck auf SPÖ für baldige Entlastung

Für eine ehestmögliche Senkung der Lohnnebenkosten spricht sich Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl gegenüber der „Krone“ aus: „Unser Ziel ist, Österreich wieder an die internationale Spitze zu führen. Für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Österreich sind dabei vor allem drei Bereiche ausschlaggebend: niedrigere Energiekosten, Bürokratieabbau und eine Lohnnebenkostensenkung. Die ersten beiden Bereiche haben wir bereits mit entsprechenden Maßnahmen angepackt. Nun geht es darum, auch den Bereich der Lohnnebenkosten in Angriff zu nehmen, wie auch von Bundeskanzler Christian Stocker ausgeführt und mit Beschluss des Ministerrats im Jänner festgelegt wurde.“