Schmugglerring nach 16.000 Lieferungen aufgeflogen

Fünf weitere Beschuldigte auf freiem Fuß

Beamte hatten vier der fünf Beschuldigten in der Früh in Lübeck festgenommen. Der Fünfte wurde im nahe gelegenen Kreis Herzogtum Lauenburg gefasst. Die Bundesanwaltschaft wirft den Männern vor, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung zu sein und als solche gewerbs- und bandenmäßig gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen zu haben. Gleichzeitig fanden an mehreren Orten Durchsuchungen statt. Diese Maßnahmen richteten sich der Bundesanwaltschaft zufolge auch gegen fünf weitere Beschuldigte, die aber auf freiem Fuß sind.