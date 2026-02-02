Dänische Durststrecke endet – Hard holt Liga-Cup

Dänemark beendet eine Durststrecke auf europäischer Ebene und holt den ersten EM-Titel seit 2012. In „Handball – Das Magazin“ lassen Moderator Martin Grasl und Experte Christian Pollak die Geschehnisse in Skandinavien noch einmal Revue passieren. Außerdem blicken wir auf den ersten Liga-Cup-Titelträger Alpla HC Hard, die sich im Finale gegen Graz durchsetzen können, sowie den bevorstehenen Re-Start in der HLA Meisterliga.
