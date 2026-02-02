Zwei Rekorde und drei junge Wilde bei den 99ers!

Die 99ers haben eine bärenstarke Woche hinter sich, holten neun Punkte in drei Spielen. Platz zwei und die Champions League scheinen gut abgesichert zu sein. Doch die Reise ist noch lange nicht zu Ende, zwei Rekorde sind zum Greifen nahe. Außerdem sorgten ein junges Trio für ordentlich Aufsehen. Für das ganze Team geht es indes zu Olympia.
Viel besser hätte die letzte Woche für die Grazer Eishockey-Cracks eigentlich nicht laufen können: neun Punkte aus drei Spielen. Durchs knappe 4:3 gegen Innsbruck zogen die 99ers im Kampf um Platz zwei und dem damit verbundenen Einzug in die Champions League an Salzburg vorbei – aktuell beträgt der Vorsprung auf den Meister drei Punkte. Bei aktuell zwei gespielten Partien weniger. Die Bullen haben nur noch vier, die Grazer dagegen sechs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.