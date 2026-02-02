Zwei Rekorde und drei junge Wilde bei den 99ers!

Viel besser hätte die letzte Woche für die Grazer Eishockey-Cracks eigentlich nicht laufen können: neun Punkte aus drei Spielen. Durchs knappe 4:3 gegen Innsbruck zogen die 99ers im Kampf um Platz zwei und dem damit verbundenen Einzug in die Champions League an Salzburg vorbei – aktuell beträgt der Vorsprung auf den Meister drei Punkte. Bei aktuell zwei gespielten Partien weniger. Die Bullen haben nur noch vier, die Grazer dagegen sechs.