Anti-Trump-Protest in Graz: „Wütend und beschämt“

Als der US-Botschafter vergangenen Donnerstag in Graz empfangen wurde, stand ein Grüppchen Amerikaner vor dem Hotel Weitzer und hielt Schilder in die Höhe: „Keine Autokratie“ oder „Keine Könige“, war da zu lesen. Es sei ja eine Ironie, wenn der Botschafter um steirische Investitionen werbe, während US-Präsident Donald Trump durch seine Zollpolitik diese Bestrebungen konterkariere, sagt Paul Bilak von der Vereinigung Democrats Abroad. „Es ist mir sehr unangenehm, dass unsere österreichischen Nachbarn ihre Jobs wegen unserer Politik verlieren könnten“, so der seit sechs Jahren in Österreich lebende Amerikaner.