Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Signal über Atlantik

Anti-Trump-Protest in Graz: „Wütend und beschämt“

Steiermark
02.02.2026 17:00
Bunter Protest vor dem Hotel Weitzer
Bunter Protest vor dem Hotel Weitzer(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der Widerstand gegen das Vorgehen der US-Regierung in Minneapolis hat auch die Steiermark erreicht. Passanten in Graz solidarisierten sich, es dürfte nicht die letzte derartige Aktion gewesen sein.

0 Kommentare

Als der US-Botschafter vergangenen Donnerstag in Graz empfangen wurde, stand ein Grüppchen Amerikaner vor dem Hotel Weitzer und hielt Schilder in die Höhe: „Keine Autokratie“ oder „Keine Könige“, war da zu lesen. Es sei ja eine Ironie, wenn der Botschafter um steirische Investitionen werbe, während US-Präsident Donald Trump durch seine Zollpolitik diese Bestrebungen konterkariere, sagt Paul Bilak von der Vereinigung Democrats Abroad. „Es ist mir sehr unangenehm, dass unsere österreichischen Nachbarn ihre Jobs wegen unserer Politik verlieren könnten“, so der seit sechs Jahren in Österreich lebende Amerikaner.

„Schwiegertochter in Minneapolis traut sich nicht mehr aus der Wohnung“
Neben den wirtschaftlichen und weltpolitischen Verwerfungen von Venezuela bis Grönland war es den rund zwei Dutzend Amerikanern aber vor allem ein Anliegen, auf die brutale Gangart der US-Einwanderungsbehörde hinzuweisen. „Meine Schwiegertochter lebt in Minneapolis. Als amerikanische Staatsbürgerin mit mexikanischem Hintergrund traut sie sich seit Wochen nicht mehr aus der Wohnung“, berichtet Bilak. Das mache ihn „wütend, beschämt und frustriert“.

Lesen Sie auch:
Der Tod von zwei US-Bürgern bei Protesten gegen die Einwanderungsbehörde sorgten für Entsetzen ...
„Können das besser“
ICE will sich auf gezielte Einsätze konzentrieren
29.01.2026
Attacke auf Dienstauto
Neues Video befeuert Debatte über ICE-Todesschüsse
29.01.2026

Der österreichischen Politik wolle man keineswegs ausrichten, was sie zu tun habe, sondern „eine Message an die eigene Regierung senden“ – und Familie und Freunden zu Hause zeigen, dass man sie auch in der Ferne unterstützt. Dass etwa der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, zuletzt am Weltwirtschaftsforum in Davos Europa dreinreden wollte, habe ihm genauso missfallen wie ähnliche Vorstöße von Trump-Vize JD Vance, sagt der Demokrat Bilak.

(Bild: Christian Jauschowetz)

„Ich fürchte, wir werden das wieder machen müssen“
Über die spontane Unterstützung von Passanten und Autofahrern in Graz habe man sich gefreut: „Wir haben so viele Leute gesehen, die stehen geblieben sind. Autofahrer haben gehupt und ,Thumbs up’ gegeben.“ Die Aktion am Donnerstag soll unterdessen erst der Anfang gewesen sein: „Ich fürchte, wir werden das wieder machen müssen ...“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.619 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
104.097 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
92.668 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf