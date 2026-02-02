Neuer Vertrag bringt Stadtwerken Klagenfurt Klage

Dunkle Wolken ziehen über der Zentrale der Stadtwerke Klagenfurt auf. Denn das Tochterunternehmen der Aktiengesellschaft, die Energie Klagenfurt GmbH, hat vor Kurzem einen Vertrag mit einem neuen Energieberatungsunternehmen abgeschlossen – laut Mitbewerbern rechtswidrig.