Arbeitslosigkeit: Wann wird es wieder besser?

Die Arbeitslosenquote in Österreich ist im neuen Jahr wieder spürbar angestiegen. Das trifft vor allem Frauen und Menschen ab 50 Jahren. Einschätzungen zufolge soll die Lage weiterhin angespannt bleiben. Aber was meint die „Krone“-Community? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren Ende Jänner um 2,4 Prozent mehr Menschen arbeitslos gemeldet, somit waren es insgesamt 456.192 Personen. Die Talsohle am Arbeitsmarkt dürfte damit jedoch noch nicht erreicht sein.
Was denken Sie? Wann wird die Arbeitslosenquote wieder sinken? Welche Maßnahmen könnten helfen, um die angespannte Situation zu entschärfen? Und wie sind Sie bisher mit Arbeitslosigkeit umgegangen? Sind Sie derzeit möglicherweise auf Jobsuche? Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen und Einschätzungen in den Kommentaren!
