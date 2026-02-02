Vorteilswelt
Auch in Österreich

Gift in Babymilch: Öl aus Wuhan könnte schuld sein

Österreich
02.02.2026 15:00
Porträt von Katharina Pirker
Porträt von Angelika Eliseeva
Von Katharina Pirker und Angelika Eliseeva

Die chinesische Stadt Wuhan hat bereits während der Corona-Pandemie für Schlagzeilen gesorgt. 2019 gab es dort den ersten Fall einer Covid-Infektion, wenige Wochen später stand die Welt still. Ein Lockdown folgte dem anderen. Nun gerät die Metropole erneut ins Visier von Gesundheitsbehörden. Grund dafür: Vergiftetes Milchpulver in Baby-Nahrung, die auch in Österreich in den Regalen landete.

Anfang des Jahres startete der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé eine große Rückrufaktion in 60 Ländern, weil in Säuglingsmilch möglicherweise das Toxin Cereulid – ein von Bakterien produzierter Giftstoff – versteckt sein könnte. Vor wenigen Tagen folgte Danone.

Im Milchpulver ist ARA-Öl enthalten – eine wichtige Omega-6-Fettsäure für Babys  – das mit dem Gift Cereulid verunreinigt sein könnte. „Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Hersteller des betroffenen ARA-Öls die Firma Cabio Biotech“, schilderte eine Sprecherin des Schweizer Bundesamts für Lebensmittelsicherheit (BLV) dem Schweizer „Tagesanzeiger“. Und diese Firma hat ihren Sitz in Wuhan.

Was sollten Konsumenten in Österreich tun?

Die betroffenen Produkte:

  • BEBA expert HA PRE (Mindesthaltbarkeitsdatum: 12/2026)
  • BEBA supreme PRE (Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027, EAN: 7 61287 226631)
    - wurden bereits am 24. Dezember 2025 durch REWE (BILLA, BIPA, Sutterlüty u. a.) aus den Regalen genommen.
  • Wer ein solches Produkt zu Hause hat, sollte es nicht mehr verwenden, sondern zurückbringen. Die Rückgabe ist auch ohne Kassenbon möglich, der Kaufpreis wird vollständig rückerstattet.
  • Bei gesundheitlichen Beschwerden wie Erbrechen oder Durchfall wird empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen.

Für Fragen zu Produkten und Rückgabe steht das Nestlé-Verbraucherservice-Team zur Verfügung:
Telefon: 0800 23 44 944 (werktags von 9:00-17:00 Uhr)
E-Mail: konsumenten.service@at.nestle.com

Ermittlungen wegen Todesfällen
Neben dem Strudel an Produktrückrufen rund um den Globus findet sich Nestlé auch in einem Ermittlungsverfahren wieder. Behörden prüfen, ob Babynahrung des Herstellers für zwei Todesfälle Ende Dezember sowie Anfang Jänner in Frankreich und die Erkrankung eines Kindes in Belgien verantwortlich ist.

Auch in Österreich sind 33 Chargen der Marke BEBA vom Rückruf betroffen.
Säuglingsnahrung unterliegt laut dem Laborkonzern Eurofin besonders strengen Kontrollen. Das Problem: Nach Cereulid wird in den Standardtests nicht gesucht. Beim Schweizer Prüfkonzern SGS schrillen die Alarmglocken: Das bereits in kleinste Mengen äußerst gefährliche Gift könne nach üblichen Verarbeitungsprozessen im Endprodukt verbleiben, wird gewarnt. Im Fokus stünden insbesondere Säuglings- und Babynahrung, Reis- und Fertiggerichte, Milchpulver, fettreiche Zutaten wie Spezialöle sowie allgemein pulverförmige und stark verarbeitete Lebensmittel.

Belieferung gestoppt
Nestlé hat indes die Belieferung durch den betroffenen ARA-Öl-Lieferanten gestoppt. Darüber hinaus will der Konzern systematische Tests aller ARA-Öl-Chargen von anderen Lieferanten auf Cereulid und Kontrollen während und nach der Produktion durchführen.

