Gift in Babymilch: Öl aus Wuhan könnte schuld sein

Anfang des Jahres startete der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé eine große Rückrufaktion in 60 Ländern, weil in Säuglingsmilch möglicherweise das Toxin Cereulid – ein von Bakterien produzierter Giftstoff – versteckt sein könnte. Vor wenigen Tagen folgte Danone.

Im Milchpulver ist ARA-Öl enthalten – eine wichtige Omega-6-Fettsäure für Babys – das mit dem Gift Cereulid verunreinigt sein könnte. „Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Hersteller des betroffenen ARA-Öls die Firma Cabio Biotech“, schilderte eine Sprecherin des Schweizer Bundesamts für Lebensmittelsicherheit (BLV) dem Schweizer „Tagesanzeiger“. Und diese Firma hat ihren Sitz in Wuhan.