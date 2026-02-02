Mit 90 noch Lieferant: „Leistung lohnt sich nicht“

In „Teufel trägt Prada 2“ wird wieder gestichelt
Neuer Trailer ist da!
Der Wiener Pensionist Fritz Schulz ist bereits seit 30 Jahren im Ruhestand und hat seither trotzdem nie aufgehört zu arbeiten. Der „Krone“ verrät er seine Beweggründe. Und was heutzutage falsch läuft.
Er könnte längst seinen wohlverdienten Ruhestand genießen, arbeitet aber trotzdem einfach fleißig weiter: Fritz Schulz ist mit seinen 90 Jahren noch als Lieferant unterwegs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.