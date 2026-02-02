Neue Vorwürfe: Sohn von Mette-Marit festgenommen!

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 29-jährige Skandalsohn der Kronprinzessin am Sonntagabend wegen neuer Vorwürfe in Gewahrsam genommen. Es geht demnach um mutmaßliche Körperverletzung, Bedrohung mit einem Messer und einen Verstoß gegen ein Kontaktverbot.

Bis zu 16 Jahre Gefängnis drohen

Hoiby muss sich ab Dienstag wegen Vergewaltigungsvorwürfen, mutmaßlicher Körperverletzung und Drogenvergehen vor Gericht in Oslo verantworten. Insgesamt umfasst die Anklage gegen den aus einer früheren Beziehung der Kronprinzessin stammenden 29-Jährigen 38 Punkte, ihm drohen bis zu 16 Jahre Gefängnis.