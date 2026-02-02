Vorteilswelt
Kurz vor Prozess

Neue Vorwürfe: Sohn von Mette-Marit festgenommen!

Royals
02.02.2026 13:39
Ab Dienstag steht Marius Borg Hoiby in Oslo vor Gericht. Am Sonntagabend wurde der Sohn von ...
Ab Dienstag steht Marius Borg Hoiby in Oslo vor Gericht. Am Sonntagabend wurde der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit wegen neuer Vorwürfe festgenommen.
Von krone.at

Nur wenige Stunden, bevor der Prozess gegen Marius Borg Hoiby in Oslo starten wird, wurde der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit festgenommen. Das bestätigte seine Anwältin der Nachrichtenagentur NTB, nachdem Untersuchungshaft beantragt worden war.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 29-jährige Skandalsohn der Kronprinzessin am Sonntagabend wegen neuer Vorwürfe in Gewahrsam genommen. Es geht demnach um mutmaßliche Körperverletzung, Bedrohung mit einem Messer und einen Verstoß gegen ein Kontaktverbot.

Bis zu 16 Jahre Gefängnis drohen
Hoiby muss sich ab Dienstag wegen Vergewaltigungsvorwürfen, mutmaßlicher Körperverletzung und Drogenvergehen vor Gericht in Oslo verantworten. Insgesamt umfasst die Anklage gegen den aus einer früheren Beziehung der Kronprinzessin stammenden 29-Jährigen 38 Punkte, ihm drohen bis zu 16 Jahre Gefängnis.

Kronprinzessin Mette-Marit mit ihrem Sohn Marius
Kronprinzessin Mette-Marit mit ihrem Sohn Marius(Bild: APA-Images / dana press / dana)

Zu den schwersten Vorwürfen der Anklage gehören vier mutmaßliche Vergewaltigungen sowie die körperliche und psychische Misshandlung mehrerer früherer Partnerinnen. Hoiby selbst hat sich bisher öffentlich nur einmal zu den Vorwürfen geäußert, nachdem er wegen des Vorwurfs festgenommen worden war, in der Wohnung seiner damaligen Freundin randaliert und die Frau misshandelt zu haben.

Kokain-Konsum und Drogenprobleme zugegeben
Damals räumte er ein, unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol gehandelt zu haben und seit Langem Drogenprobleme zu haben. Die nachfolgenden Ermittlungen der Polizei förderten zahlreiche weitere Vorwürfe gegen Hoiby zutage. So soll er vier Frauen vergewaltigt haben, während diese schliefen oder betrunken waren. Den Ermittlern liegen nach eigenen Angaben Videos und Fotos vor, welche die Vorwürfe untermauern.

Marius Borg Hoiby steht ab Dienstag vor Gericht in Oslo. Ihm wird unter anderem Vergewaltigung ...
Marius Borg Hoiby steht ab Dienstag vor Gericht in Oslo. Ihm wird unter anderem Vergewaltigung in vier Fällen vorgeworfen.(Bild: EPA/KHAKON MOSVOLD LARSEN)

  Vorgeworfen wird Hoiby zudem Gewalt, Vandalismus sowie Verstöße gegen ein Kontaktverbot zu einer Ex-Partnerin. Erst vor wenigen Tagen kamen weitere Anklagepunkte wegen Drogen- und Verkehrsdelikten hinzu.

Königsfamilie in Bedrängnis
Die Königsfamilie ist durch den Skandal in Bedrängnis geraten, vor allem die an einer unheilbaren Lungenkrankheit leidende Prinzessin Mette-Marit ist im Zwiespalt zwischen ihren Rollen als Mutter und künftige Königin. „Wir denken viel an die Betroffenen in dieser Affäre“, erklärte Kronprinz Haakon am letzten Mittwoch. Der Sohn von König Harald V. und Königin Sonja zeigte sich gleichzeitig überzeugt, dass die Justiz in dem Fall auf die „denkbar geordnetste, korrekteste und gerechteste Weise“ vorgehen werde.

Staatsanwalt Sturla Henriksbo versicherte vor dem Prozess, vor dem Gesetz seien alle Angeklagten gleich – „unabhängig von ihrem sozialen Status, ihrer Herkunft oder Familienverbindungen“. Das bedeute, dass Hoiby „weder sanfter noch strenger“ als andere Verdächtige behandelt werde.

