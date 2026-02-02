Volksbefragung – Dilemma für alle

Die Kanzlerpartei ÖVP, weil sie damit demonstriert, dass sie nicht entscheidungsfähig ist und zu wenig Führungsstärke hat, um eine schwierige Entscheidung auf Regierungs- und Parlamentsebene durchzusetzen. SPÖ und Neos, weil sie zwar skeptisch gegenüber einer Wehrdienstverlängerung sind, aber schwerlich gegen die zu erwartende Zustimmung der Bevölkerung agieren können. Und die oppositionellen Freiheitlichen, weil sie das Vorgehen der Regierung zwar prinzipiell kritisieren wollen, aber schwerlich gegen direkte Demokratie und in inhaltlicher Hinsicht keineswegs gegen eine Verlängerung des Wehrdiensts sein können.