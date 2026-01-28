Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden

Verfolgt Premiere vom Krankenbett aus

Am Dienstagabend war die Weltpremiere von Verhoevens Film „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ in München, an der Berger ursprünglich teilnehmen wollte. Sie hat in dem Film selbst mitgespielt und verfolgt das Geschehen jetzt aus der Ferne. „Natürlich ist sie traurig, dass sie diese schöne Zeit, die Premieren mit dem Film, verpasst. Aber letztlich ist das natürlich unwichtig. Hauptsache, sie kommt wieder auf die Beine“, sagte Verhoeven. In Österreich wird der Film, der auf dem autobiografischen Roman von Joachim Meyerhoff basiert, ab Donnerstag regulär in den Kinos gezeigt.