500 Autos blockiert
Mitten im Schneetreiben: Kamel legt Autobahn lahm
Ein Kamel hat auf einer verschneiten Autobahn in Kasachstan für einen außergewöhnlichen Einsatz gesorgt: Mehr als 500 Fahrzeuge kamen zum Stillstand, weil das Tier die Fahrbahn blockierte. Erst nachdem ein Polizist dem Tier zu Fuß hinterherjagte und es von der Straße scheuchte (siehe Video oben), konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.
Der Vorfall ereignete sich vergangene Woche auf der Autobahn in der Region Mangistau. Videos zeigen, wie der Polizist während des dichten Schneefalls einem sichtlich aufgebrachten Trampeltier über die Fahrbahn nachläuft. Hunderte Autofahrer warteten währenddessen mehr oder weniger geduldig darauf, ihre Fahrt fortsetzen zu können.
Nutztiere und schwierige Straßenverhältnisse
Nach Angaben der regionalen Polizei ging zunächst eine Meldung über ein Kamel ein, das die Autobahn blockierte. Daraufhin eilten der Kommandant der Verkehrspatrouille und ein weiterer Polizist zum Einsatzort, um das Tier von der Fahrbahn zu entfernen. Schließlich gelang es, das Kamel zu vertreiben – anschließend wurde der Verkehr wieder freigegeben.
Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Polizei wies darauf hin, dass in der Region Mangistau immer wieder Nutztiere auf ländlichen Schnellstraßen auftauchen. Autofahrer wurden erneut dazu aufgerufen, besonders bei schwierigen Straßenverhältnissen aufmerksam zu fahren.
Kamel mit grausiger Verteidigungstaktik
Baktrische Kamele gelten als vorsichtig gegenüber Menschen und zeigen oft weniger Scheu vor Fahrzeugen. Laut Polizei bleiben sie mitunter regungslos auf der Fahrbahn stehen, da sie Autos nicht als Bedrohung wahrnehmen. In der Region Mangistau streifen die Tiere häufig frei durch die Steppe, weshalb Autofahrer regelmäßig anhalten, um Kamelherden das Überqueren der Straße zu ermöglichen.
Wird ein Kamel jedoch provoziert, kann es als Warnung gurgeln und Menschen anspucken – eine stark riechende Substanz, die nur schwer zu entfernen ist.
