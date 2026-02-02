Mitten im Schneetreiben: Kamel legt Autobahn lahm

Ein Kamel hat auf einer verschneiten Autobahn in Kasachstan für einen außergewöhnlichen Einsatz gesorgt: Mehr als 500 Fahrzeuge kamen zum Stillstand, weil das Tier die Fahrbahn blockierte. Erst nachdem ein Polizist dem Tier zu Fuß hinterherjagte und es von der Straße scheuchte (siehe Video oben), konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.