Trennungsschmerz

Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern

Society International
29.01.2026 21:56
Porträt von krone.at
Von krone.at

Model Stefanie Giesinger (29) macht laut eigener Aussage gerade eine schwere Zeit durch. Sie träume ständig von allen möglichen Expartnern, sagte die Deutsche. „Ich habe echt jetzt die letzten Nächte so viel geheult“, führte sie in ihrem Podcast „G Spot“ aus.

Im Traum nehme sie die Expartner wieder zurück. „(...) Und dann bin ich so: Oh mein Gott, nein, ich kann sie nicht zurücknehmen. Ich will sie nicht zurücknehmen“, erzählte das Model. Sie könne sehr nachempfinden, was Influencerin Emma Chamberlain über Schwärmereien gesagt habe. „Oder dann hat sie mal über Breakups (Trennungen, Anm.) gesprochen. Konnte ich auch sehr relaten, obviously, momentan.“

Ob die 29-Jährige damit angedeutet hat, nicht mehr mit ihrem bisherigen Partner zusammen zu sein? Sie hatte seinen Namen nie offiziell genannt, laut Medienberichten soll es sich um das Model und Bodybuilder Armando Mayr (32) gehandelt haben. Sie zeigte sich auf wenigen Schnappschüssen in den sozialen Medien mit ihm. Im Oktober 2024 hatte Giesinger noch gesagt, verlobt zu sein. Das fühle sich süß an.

Hier sehen Sie den Podcast, in dem sich Giesinger geäußert hat:

„Enttäuscht von vielen Menschen“
Jetzt sagte die GNTM-Gewinnerin 2014, dass ihr Leben kompliziert geworden sei. Sie sei von „ganz vielen Menschen enttäuscht“ und „von dem, wie ich das Leben immer gesehen habe“. Silvester habe sie eigentlich mit ihrem Partner verbringen wollen, doch sie sei alleine nach Mallorca geflogen, sagte das Model in ihrem Podcast. „Es war eigentlich geplant mit jemand anderem. Diesen anderen gibt’s nicht mehr in meinem Leben.“

Stefanie Giesinger hat 2014 die Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ gewonnen.
Stefanie Giesinger hat 2014 die Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ gewonnen.(Bild: glomex)
Für dieses Jahr hat sich Giesinger vorgenommen, keine Dates mehr zu haben. „(...) Die nächsten elf Monate, elf Monate, sagen wir einfach elf Monate. Keine Dates, keine ‘Oh, mag er mich? Oh, ich glaube, ich mag ihn.‘ Kein Verknallt-Sein. Lass es weg“, sagte sie zu sich selbst. Die Deutsche hat fünf Millionen Followerinnen und Follower auf Instagram.

