Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern

Ob die 29-Jährige damit angedeutet hat, nicht mehr mit ihrem bisherigen Partner zusammen zu sein? Sie hatte seinen Namen nie offiziell genannt, laut Medienberichten soll es sich um das Model und Bodybuilder Armando Mayr (32) gehandelt haben. Sie zeigte sich auf wenigen Schnappschüssen in den sozialen Medien mit ihm. Im Oktober 2024 hatte Giesinger noch gesagt, verlobt zu sein. Das fühle sich süß an.



Hier sehen Sie den Podcast, in dem sich Giesinger geäußert hat: