Haftstrafe für Hitlergruß auf Linzer Pride Parade

Sonst keine Zwischenfälle

Dort hatte sich der Trauner nämlich am Montag wegen des Verbrechens der nationalsozialistischen Wiederbetätigung verantworten müssen. Früher als geplant fiel am Nachmittag das Urteil: Bei einem Strafrahmen von einem bis zehn Jahren fasste der 23-Jährige 18 Monate Haft aus – unbedingt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.