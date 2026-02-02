Haftstrafe für Hitlergruß auf Linzer Pride Parade

Vor lauter Regenbogenfahnen hatte er offenbar rot gesehen: Ein 23-jähriger Trauner wurde am Montag im Landesgericht Linz zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt, weil er Teilnehmern der „Linz Pride“-Parade im vergangenen Juni den Hitlergruß gezeigt hatte. Seine Ausrede, er habe nur Freunden winken wollen, stieß auf taube Ohren. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.
Für seinen Ausraster muss der Trauner (23) nun hinter Gittern. Er war am 21. Juni Beamten aufgefallen, die die Pride Linz begleiteten. Am Graben nämlich war der junge Mann dem Protestzug entgegengegangen und schließlich am Straßenrand stehen geblieben – mit zum Hitlergruß erhobener rechter Hand.
„Wollte nur winken“
Das ließen die Beamten natürlich nicht zu und nahmen sich den Übeltäter vor. Die fadenscheinige Ausrede, er habe nur seinen Freunden auf der gegenüberliegenden Straßenseite winken wollen, glaubten weder die Polizisten vor Ort, noch die Geschworenen und der Richter am Landesgericht Linz.
Sonst keine Zwischenfälle
Dort hatte sich der Trauner nämlich am Montag wegen des Verbrechens der nationalsozialistischen Wiederbetätigung verantworten müssen. Früher als geplant fiel am Nachmittag das Urteil: Bei einem Strafrahmen von einem bis zehn Jahren fasste der 23-Jährige 18 Monate Haft aus – unbedingt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.
Abgesehen von diesem Vorfall war die Linz Pride – mit 4300 Teilnehmern laut Polizei oder 13.000 Teilnehmern laut Veranstalter – friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen.
