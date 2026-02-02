Warnstreik legte Nahverkehr in Deutschland lahm

Für unzählige Arbeitnehmer begann der Tag mit Stress und Frust: Trotz Streik mussten sie irgendwie rechtzeitig in die Arbeit kommen. Auch Eltern standen vor Problemen – denn Schüler konnten nicht einfach zu Hause bleiben. Und als wäre das nicht genug, drohten laut Wetterdienst in manchen Regionen weiterhin gefrierender Regen und gefährliche Straßenglätte.