Shiffrin sorgt mit Rücken-Sixpack für Staunen!

In dem Video, das die 30-Jährige ihren rund 1,5 Millionen Followern auf Instagram präsentiert, liegt Shiffrin bäuchlings auf einer Liege. Das Oberteil ist weit hochgekrempelt, der nackte Rücken deutlich sichtbar. Mehrmals spannt sie ihre Muskeln an, kleine Hügel zeichnen sich unter der Haut ab. In einer weiteren Bewegung demonstriert sie Muskelstränge, die sich entlang der Wirbelsäule ziehen. Ein Anblick, der selbst Fans überrascht.