Ihr Erfolgsrezept?

Shiffrin sorgt mit Rücken-Sixpack für Staunen!

Ski Alpin
02.02.2026 16:39
Mikaela Shiffrin sorgt mit ihrem Rücken für Staunen.
Mikaela Shiffrin sorgt mit ihrem Rücken für Staunen.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, mikaelashiffrin/Instagram)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Diese Bilder sorgen für Staunen! Ski-Superstar Mikaela Shiffrin zeigt auf Instagram eindrucksvoll, wie hart ihr Körper arbeitet. Was auf den ersten Blick wie ein Sixpack aussieht, entpuppt sich als extrem kräftiger Rücken.

0 Kommentare

In dem Video, das die 30-Jährige ihren rund 1,5 Millionen Followern auf Instagram präsentiert, liegt Shiffrin bäuchlings auf einer Liege. Das Oberteil ist weit hochgekrempelt, der nackte Rücken deutlich sichtbar. Mehrmals spannt sie ihre Muskeln an, kleine Hügel zeichnen sich unter der Haut ab. In einer weiteren Bewegung demonstriert sie Muskelstränge, die sich entlang der Wirbelsäule ziehen. Ein Anblick, der selbst Fans überrascht.

„Segment für Segment beweglich“
Kein Wunder, dass der Rücken bei ihr besonders gefordert ist. Gegenüber Women‘s Health erklärte Shiffrin im vergangenen Mai: „Ich versuche, meine gesamte Wirbelsäule, Segment für Segment, so beweglich und frei wie möglich zu halten, damit ich die Belastung über die gesamte Wirbelsäule verteilen kann und sie nicht auf einen Bereich konzentriert ist.“

Mikaela Shiffrin und ihr „Monster“-Rücken
Mikaela Shiffrin und ihr „Monster“-Rücken(Bild: Krone KREATIV/mikaelashiffrin/Instagram)

Belastung bei Tempo 130
Meterweite Sprünge abfangen, Kurven bei Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h – der Rücken der US-Amerikanerin muss im Weltcup permanent Schwerstarbeit leisten. Mit Erfolg: 108 Weltcupsiege stehen bisher in Shiffrins Karriere zu Buche. Mehr hat noch keine Ski-Rennläuferin gewonnen. Auf Platz zwei liegt Lindsey Vonn mit 85 Erfolgen.

Auf dem Weg zur nächsten Krone?
Auch in dieser Saison führt Shiffrin die Gesamtwertung an. Es wäre ihr sechster Sieg nach 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2021/22 und 2022/23. Nun stehen die Olympischen Spiele vor der Tür: 2014 holte sie Gold im Slalom, 2018 Gold im Riesenslalom sowie Silber in der Kombination. Bleibt abzuwarten, ob und welche Medaille Shiffrin heuer gewinnen wird.

