„Brutaler Schock“ droht: Vonn mit Heli ins Spital

Olympia als großes Ziel

Mit Nummer sechs stürzte Vonn an der gleichen Stelle wie Nina Ortlieb kurz zuvor. Neun Tage vor der Olympia-Abfahrt in Cortina bangt die beste Abfahrerin in diesem Winter und Goldfavoritin nun um die finale Krönung ihrer Karriere. „Cortina war das große Ziel, daher hoffen wir, dass sie mitmachen kann. Sonst wäre es richtig schade“, sagte Svindal.