Nach Sturz in Abfahrt

„Brutaler Schock“ droht: Vonn mit Heli ins Spital

Ski Alpin
30.01.2026 14:01
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Schmerzen bei Lindsey Vonn(Bild: EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lindsey Vonn ist am Freitag bei der Abfahrt in Crans-Montana schwer zu Sturz gekommen. Die US-Ski-Queen konnte noch selbst ins Ziel fahren, wurde dann aber doch mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Der Olympia-Traum der 41-Jährigen wackelt nun gewaltig.

„Sie wird jetzt untersucht“, erklärte Trainer Aksel Lund Svindal, der von Schmerzen in Vonns linkem Fuß und Knie berichtete.

Lindsey Vonn wurde mit dem Heli abtransportiert.
Lindsey Vonn wurde mit dem Heli abtransportiert.(Bild: AFP/MAXIME SCHMID)

Olympia als großes Ziel
Mit Nummer sechs stürzte Vonn an der gleichen Stelle wie Nina Ortlieb kurz zuvor. Neun Tage vor der Olympia-Abfahrt in Cortina bangt die beste Abfahrerin in diesem Winter und Goldfavoritin nun um die finale Krönung ihrer Karriere. „Cortina war das große Ziel, daher hoffen wir, dass sie mitmachen kann. Sonst wäre es richtig schade“, sagte Svindal.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

„Das wäre es ein brutaler Schock“
„Wenn das jetzt zu Ende sein sollte, wäre es ein brutaler Schock“, meinte auch Patrick Riml, der die von Red Bull unterstützten Skistars betreut.

Vonn hatte in der letzten Saison ihr Weltcup-Comeback gegeben – mit einer Teilprothese im rechten Knie. Die Winterspiele sind das letzte große Ziel der 41-Jährigen. Heuer hatte Vonn bereits zwei Abfahrten gewonnen, darunter jene in Zauchensee. Die Weltcupwertung führt sie deutlich an.

