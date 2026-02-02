Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Schrumpfung

Heumarkt-Projekt: Neueste Variante benötigt UVP

Wien
02.02.2026 16:45
Auch die neueste Variante für das Bauprojekt am Heumarkt bekam vom Bundesverwaltungsgericht ...
Auch die neueste Variante für das Bauprojekt am Heumarkt bekam vom Bundesverwaltungsgericht kein grünes Licht.(Bild: Wertinvest)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Projekt um neue Bauten am Heumarkt hat erneut eine Niederlage einstecken müssen. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass doch eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) notwendig ist. Durch das Projekt ist die UNESCO-Weltkulturstätte „Historische Zentrum Wien“ ist dadurch in Gefahr. 

0 Kommentare

Das Bundesverwaltungsgericht erklärte, man hätte damit dem Großteil der Beschwerden stattgegeben und ein Bescheid der Wiener Landesregierung in dieser Causa aufgehoben.

Zu dem umstrittenen Projekt gab es in einem Jahrzehnt mehrere Projektvarianten. Die aktuelle Entscheidung betrifft jene mit dem Titel „Heumarkt Neu 2023“. Ein Gebäude in dem Plan sollte eine Höhe von 49,95 Metern Höhe aufweisen – die Landesregierung befand, dass dafür keine UVP notwendig sei. Dutzende Privatpersonen und zwei Umweltorganisationen sahen dies anders und legten deshalb Beschwerde ein.

Lesen Sie auch:
Bezirksvorsteher Markus Figl vor dem 95-jährigen Baum, der für das Heumarkt-Projekt gefällt ...
Umstrittene Baupläne
Heumarkt-Projekt: Innere Stadt stellt Baum auf
05.12.2024
Rote Liste der UNESCO
Wien feilscht bei Heumarkt um jeden Zentimeter
13.09.2023

Nach dem Gutachten eines Sachverständigen und einer mündlichen Verhandlung kam das Gericht nun zu dem Schluss, dass das schutzwürdige Gebiet der UNESCO-Welterbestätte dadurch beeinträchtigt werden könnte.

Geplante Gebäudehöhe schrumpft zusehends
Es ist nicht die erste Variante, die das Bundesverwaltungsgericht blockiert. Erst im November 2025 wurde festgesetzt, dass die Projektvariante „Heumarkt Neu 2021“ mit einer Gebäudehöhe von 56,5 Meter nicht ohne UVP umgesetzt werden darf. Bei der Projektvariante „Heumarkt 20217“ mit einer geplanten Höhe von 68,2 Meter wurde 2019 aus formalen Gründen ein Bescheid der Wiener Landesregierung aufgehoben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-3° / 2°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
-3° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
-4° / 1°
Symbol Nieseln
Wien 19. Döbling
-4° / 2°
Symbol Nebel
Wien 21. Floridsdorf
-3° / 2°
Symbol bedeckt

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.619 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
104.097 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
92.668 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Experten besorgt
„Inakzeptabel“: Mangel an Schulpsychologen in Wien
Trotz Schrumpfung
Heumarkt-Projekt: Neueste Variante benötigt UVP
„Persönliche Hilfe“
Servicestelle zu ID Austria in Wien eröffnet
Wieder 670.000 mehr
Besucherplus bringt Wiens Museen an ihre Grenzen
In Friseurgeschäft
Nervöse Flucht am Bahnhof: Teenie gesteht Einbruch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf