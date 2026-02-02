Heumarkt-Projekt: Neueste Variante benötigt UVP

Das Bundesverwaltungsgericht erklärte, man hätte damit dem Großteil der Beschwerden stattgegeben und ein Bescheid der Wiener Landesregierung in dieser Causa aufgehoben.

Zu dem umstrittenen Projekt gab es in einem Jahrzehnt mehrere Projektvarianten. Die aktuelle Entscheidung betrifft jene mit dem Titel „Heumarkt Neu 2023“. Ein Gebäude in dem Plan sollte eine Höhe von 49,95 Metern Höhe aufweisen – die Landesregierung befand, dass dafür keine UVP notwendig sei. Dutzende Privatpersonen und zwei Umweltorganisationen sahen dies anders und legten deshalb Beschwerde ein.