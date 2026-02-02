Servicestelle zu ID Austria in Wien eröffnet

Bisher nutzen mehr als vier Millionen Menschen in Österreich die ID Austria. Bürgerinnen und Bürger können damit zum Beispiel Rechnungen bei den Krankenkassen einreichen, ihren Wohnsitz ummelden, Heirats- und Geburtsurkunden ausstellen lassen und Kinderbetreuungsgeld oder Pension beantragen. Zuletzt wurde mehrfach Kritik laut, dass die digitale Verwaltung viele ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und Personen ohne Smartphone ausschließt.