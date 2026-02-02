Servicestelle zu ID Austria in Wien eröffnet

In Wien ist am heutigen Montag eine Servicestelle zur einfacheren Einrichtung von ID Austria eröffnet worden. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten dort Hilfe bei der Registrierung und können sich die digitale Verwaltung am eigenen Smartphone zeigen lassen.
„Viele Bürgerinnen und Bürger wollen digitale Services nutzen, benötigen aber Orientierung, Beratung und Unterstützung. Genau das bietet die Digital Austria Servicestelle: persönliche Hilfe beim Einstieg in die digitale Verwaltung – einfach, verständlich und sicher“, sagte der zuständige Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) in einer Aussendung. Die Servicestelle befindet sich in der Unteren Donaustraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk.
Wer das Angebot nutzen möchte, muss vorab online einen Termin vereinbaren. Für die Registrierung werden ein gültiger österreichischer Reisepass oder Personalausweis sowie ein Smartphone benötigt.
Bisher nutzen mehr als vier Millionen Menschen in Österreich die ID Austria. Bürgerinnen und Bürger können damit zum Beispiel Rechnungen bei den Krankenkassen einreichen, ihren Wohnsitz ummelden, Heirats- und Geburtsurkunden ausstellen lassen und Kinderbetreuungsgeld oder Pension beantragen. Zuletzt wurde mehrfach Kritik laut, dass die digitale Verwaltung viele ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und Personen ohne Smartphone ausschließt.
