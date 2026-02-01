„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“

Lucas, der eine brasilianische Mutter und einen norwegischen Vater hat, unterschrieb vergangenen Sonntag in Kitzbühel seine Startnummer für Schweinsteiger. Pinheiro erklärte: „Basti ist mein Idol. Ich bin ja Fan von Manchester United, und ich war begeistert, als er für meinen Klub gespielt hat.“ Im Überschwang schob Braathen noch einen Satz hinterher: „Wir müssen Basti im nächsten Jahr hier am Start sehen. Er ist bereit. Er muss nur ein wenig mehr mit mir trainieren auf der Piste.“ Hintergrund: Schweinsteiger ist ein exzellenter Skifahrer, hätte auch auf Schnee eine große Karriere haben können.