„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“

Lucas Pinheiro Braathen zog zum Ende des Klassiker-Monats Jänner zufrieden Bilanz: „Sieben Rennen, immer unter den Top 4 und drei Podiumsplätze. Ich bin stolz auf den bisherigen Weg.“ In Schladming machte er einen Fan glücklich. Und in Kitzbühel erfüllte sich für ihn mit dem Treffen mit Bastian Schweinsteiger selbst ein Traum. In Brasilien verfolgt man das alles immer mehr, wie eine Tiroler Fußballerin berichtet.
Lucas, der eine brasilianische Mutter und einen norwegischen Vater hat, unterschrieb vergangenen Sonntag in Kitzbühel seine Startnummer für Schweinsteiger. Pinheiro erklärte: „Basti ist mein Idol. Ich bin ja Fan von Manchester United, und ich war begeistert, als er für meinen Klub gespielt hat.“ Im Überschwang schob Braathen noch einen Satz hinterher: „Wir müssen Basti im nächsten Jahr hier am Start sehen. Er ist bereit. Er muss nur ein wenig mehr mit mir trainieren auf der Piste.“ Hintergrund: Schweinsteiger ist ein exzellenter Skifahrer, hätte auch auf Schnee eine große Karriere haben können.
Die deutsche Tageszeitung „Welt“ witzelte daraufhin: „Geht es nach Braathen, startet der Fußball-Weltmeister eine zweite Karriere im Skiweltcup. Schweinsteiger und Brasilien, war da nicht was? Ach ja, ein Fußballspiel im Sommer des Jahres 2014, das gar nicht mal so knapp ausgegangen ist. Mit Siegen gegen Brasilianer kennt sich Schweinsteiger also bestens aus. Bisher nur auf dem Rasen, in der kommenden Saison dann wohl auch im Skiweltcup, wenn er Pinheiro Braathen 7,1 Sekunden hinter sich lässt.“
„Den Leuten taugt seine Art sehr“
Das Treffen mit Schweinsteiger sorgte auch in Brasilien für viel Aufmerksamkeit. Die Tirolerin Elena Kössler, die als erste Europäerin in der brasilianischen ersten Liga ein Tor erzielte und mit einem Brasilianer verheiratet ist, erzählt: „Vor Lucas hat sich in Brasilien keine Sau für Skifahren interessiert. Skifahren kannst du in Argentinien oder Chile, aber nicht in Brasilien. Am Anfang hatten sie keine Ahnung von Pinheiro. Aber seine Erfolge und die mediale Berichterstattung haben das geändert. Den Leuten taugt seine Art sehr. Es gefällt ihnen, dass er Samba tanzt, ein interessanter Typ ist.“
„Olympia wird es noch einmal verstärken“
Die 26-Jährige, die derzeit im US-Collegesport für die St. Mary´s Universität in San Antonio spielt, berichtet: „Ich war vor kurzem am Flughafen in Sao Paulo. Da ist auf einem riesigen Screen eine Werbung mit Lucas in der Dauerschleife gelaufen. Seine Bekanntheit wird immer größer. Die Olympischen Spiele werden das noch einmal verstärken.“
„Er kann es schaffen“
Der frühere brasilianische Skifahrer Jhonatan Longhi, der in Alta Badia lebt, sagt über Braathen: „Ich halte ihn für einen extrem talentierten Skifahrer, der sich mehr anstrengt als die meisten anderen. Er hat einen unglaublichen Ehrgeiz und den unbedingten Willen zum Erfolg. Brasilien immer wieder auf dem Weltcup-Podium zu sehen, ist außergewöhnlich. Ich wünsche ihm viel Erfolg, den Skisport in Brasilien noch populärer zu machen. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber er kann es schaffen.“
